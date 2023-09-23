數位臺北館首場臺日推介會 生醫業者齊聚拓展高齡照護商機

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為協助臺北市企業拓展海外市場並掌握數位轉型趨勢，臺北市政府產業發展局於去年建置「buy.taipei數位臺北館」，以常設館模式，促進線上與實體採購商機，並於今日辦理「台日醫療・健康照護線上推介會」，採線上與實體洽談同步進行方式，邀請11家日本醫療健康產業買家與參展廠商洽商，日本前50大的日本醫療法人八千代會姜慧副理事長及日立集團的智慧照護開發公司-株式會社NEU長谷川清社長更蒞臨現場擔任開幕貴賓致詞。

北市府長期支持生醫產業發展，投注資源促進醫療健康產業熱絡，為進一步迎接高齡社會健康福祉商機，本次「台日醫療・健康照護線上推介會」邀請共計16家北市業者共同參與，包括仁寶旗下子公司神寶醫資、慧誠智醫、聿信國際、龍骨王、優護平台等，並促成了33場次一對一媒合洽談會，展現本市健康照護產業的跨域新面貌，以及輸出國際的生醫新實力！

本年度「數位臺北館buy.Taipei」線上虛擬展館功能再提升，包含優化介面、升級展館視覺設計、提升使用者互動感、加強SEO創造精準行銷。參展廠商集結資通訊、電子產品與零組件、綠能環保、醫藥生技、民生用品與服務等五大產業，目前有超過132家廠商共同參與，包含臺灣菸酒公司、廣積科技、昕力資訊、歐生全科技、鉅田潔淨技術等，展出超過1500多項商品或技術服務。

產業局表示，除優化「數位臺北館」網站，更加強國際宣傳及海外網絡導流，透過各大社群媒體加強品牌行銷，強化日、韓、東南亞、美、加等地網路宣傳，除今日辦理臺日線上推介會外，下一場臺泰線上推介會將於10月18日登場，同時多元化推展與跨境電商平台合作，將數位外銷效益推到最大化，如有疑問歡迎來電洽詢本案執行單位財團法人中國生產力中心聯絡窗口陳小姐02-2698-2989分機01814。更多2023「數位臺北館」計畫的相關活動訊息，請密切鎖定北市產業局官網及「北市府產業發展局─創業台北StartUp Taipei」FB粉絲專頁。