青青太鼓隊慶10周年 揪長輩大秀才藝

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青青太鼓9月23日在北市體育場空中廣場，舉辦10周年感恩展演，台北市青青太鼓隊以「快樂打鼓、忘記年齡、終身學習」的精神來展現鼓藝，推動快樂樂齡據點。青青太鼓創辦人蕭絨表示，希望用鼓聲帶來正能量，打得好不好聽不重要，要讓銀髮族可以藉由打太鼓運動打出健康、打出自信。

青青太鼓10周年展演活動上，團員們展現太鼓、舞蹈、薩克斯風、長笛、聲樂演唱等才藝，氣氛歡樂，青青鼓隊表示，為呈現完美的演出，鼓隊聘請知名民俗技藝團老師來指導學員，也盼表演展現成員們的多才多藝，更藉活動鼓勵樂齡長者多走出戶外，歡度假日午後時光。

青青鼓隊也說，太鼓隊成員年齡多是60歲至80歲，平時利用上午時間風雨無阻練習，成員原本以台北市民居多，發展至今有更多外縣市好朋友加入，這群樂齡長者有退休的校長、金融業界主管、聲樂家及各企業領導等，打鼓純粹為了快樂與健康。

青青太鼓創辦人蕭絨表示，今年正好是太鼓隊成立10周年，感謝北市長期提供空中廣場讓青青太鼓使用，讓很多獨老、病友與愛好太鼓運動的朋友走出戶外，她也表示，希望用鼓聲帶來正能量，打得好不好聽不重要，要讓銀髮族有個可以交友並陪養興趣與感的地方，不會覺得自己成為孩子的負擔，能打出健康與自信。

加入鼓隊2年的薛女士分享，當初是早上來運動時，看到有人招募就來嘗試，因為自己個性比較急，參加鼓隊後能更有節奏，不會再那麼急躁，打鼓後也能活絡身體，感覺更健康；剛入團的賴女士則說，當初是朋友推薦，沒打過鼓有點好奇就來參加，發現打鼓很有氣勢也很嗨，不只運動還可以抒發心情，之後有活動會繼續參加。