歷時20個月施工 竹市光復路綠門戶23日正式啟用

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新竹市政府攜手清大改善「光復路綠門戶」，原本整體工程預計去年底完工，但因施工遇阻礙，在歷時20個月之後，終於在23日正式啟用，清大師生也有感客運站距離校門口更近，整體景觀更加通透舒適。後續市府也將陸續進行馬偕綠廊及光復路路口安全提升2大計畫，改善舊城區至大學城一帶交通。

光復路連接國道1號、竹科及市區，是新竹市重要交通要道，然而過去沒有系統性規畫，人車擁擠、上下客運時往往影響後方車流行進。為此，市府攜手清大斥1.1億元進行「光復路綠門戶」改善工程，自2022年1月開工後，同年10月拆除部分圍籬，並開放清大北校門西側人行道通行。

市府交通處長倪茂榮說，過去打造人行友善環境，都是點對點出發效果並不好，現在所有工程都以點線面思考，從路口、路段到路廊的整體改善，今年市府提出「光復路行人友善升級計畫」2個路廊、6路口分為3部曲，首部曲「光復路綠門戶」在今日正式啟用。

倪茂榮說明，3部曲總經費為5億元，其中一半由公路總局、營建署補助，將在今年底全部完工。其中，首部曲綠門戶分為7個工區，與清大取得共識，拆除學校圍牆，重塑校園景觀，設置街角廣場、加寬人行道，同時增設公車避車彎，更重整轉運站，增加1.8公尺寬的停靠區空間，改善汽機車衝突問題，並重整候車亭、售票亭及公廁。

而清大師生最有感的就是轉運站，倪茂榮則說，平日有220班、假日有391班國道客運，過去人車爭道情況嚴重，現在導入公車彎內縮後，不但車行變順，下雨時等車旅客也不會再淋雨。而在清大盤點校內空間後，也成功讓人行道淨空，看不到一台摩托車。

未來市府也將執行2部曲「馬偕綠廊與步行環境改善計畫」、3部曲「光復路路口安全提升計畫」，透過工程改善舊城區至清交大學城一帶交通繁忙區域，逐步串聯行人友善環境。

交通處也補充，除了光復路行人友善升級計畫按部就班逐步完成，未來將深入社區於社會住宅周邊，也更向東區延伸，目前慈雲路、光復路一段、介壽路等路段，相關交通安全改善計畫皆已獲中央補助，預計2024年完成規畫設計、2025年完工。