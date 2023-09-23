《經濟》景氣恐連10藍 超車金融海嘯紀錄

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【時報記者葉時安台北報導】台灣景氣內溫外冷，央行三度下修GDP至1.46%，國發會下周三(9月27日)即將公布8月台灣景氣對策信號，預估台灣景氣燈號維持藍燈，並連10個月藍燈，為藍燈第二長紀錄，高過金融海嘯連9個月紀錄，何時變燈？預估今年第四季可望回升到黃藍燈。

國發會8月底公布7月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，已連續三個月上升，落底訊號逐月明顯，但燈號續呈藍燈，並連續9個月藍燈，持平金融海嘯連9個月紀錄。

景氣藍燈最長紀錄為連續15個月亮燈，發生在2000年網路泡沫，為藍燈數最多的時期，而2011年歐債危機、2015年景氣疲弱時則連續出現10個月藍燈，2008年金融海嘯時期則為9個藍燈。

近期油價上漲也可能推升短期物價走勢，後續是否變燈亦要關注進出口數據帶動，後續留意AI題材、新機推升和旺季庫存調整進度改善。

展望未來，出口方面，全球庫存去化導致經貿動能相對疲弱，同時通膨偏高及升息後企業借貸成本上升，加以美中科技戰持續，均阻礙全球經貿發展，持續壓抑台灣出口動能；內需方面，隨疫情管制措施陸續鬆綁，消費動能可望續溫，但批發銷售仍受制於外貿不佳而呈現負成長。惟今年8月台灣股市較去年同期高，燈號可望維持為黃紅燈。

整體而言，多數國家景氣下滑，外貿需求降溫，同時基期墊高，不利出口與投資成長，但內需與股市支撐，預期8月景氣燈號維持藍燈。在第四季庫存去化順利，將帶動訂單與生產回升，推估景氣回到黃藍燈機會增。