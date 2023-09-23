國家住都中心安平社宅今開工！年底台南累計興建逾8000戶

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國家住宅及都市更新中心今天在台南市安平區舉辦「億載安居」社會住宅開工典禮，此案預定2027年6月完工後，將可提供537戶「只租不賣」的社宅單元。住都中心表示，直到年底前，台南累計將興建社宅8718戶。住都中心代理董事長、內政部次長花敬群更指出，將持續在台南推動兼具品質與數量的社宅，做台南經濟發展最強的後盾。

住都中心說，「億載安居」位於安平區育平里，基地面積7358平方公尺，北臨郡平路、南臨育平三街，與億載國小僅一路之隔，走路即可到校；周邊還鄰近億載金城、億載公園、林默娘公園、港濱歷史公園、府平公園等，綠意盎然、機能完善。

此案建築規模為地上13層、地下2層，統包施工費達27億多元，可提供537戶1房型至3房型的社宅單元，全案規畫設計公設比約30％，建蔽率49.72％；此外，除提供舒適智慧的社宅外，也規畫無圍牆開放空間，提供住戶及在地里民舒適休憩環境，並設置托嬰中心及店鋪、日照中心空間，提升在地服務機能。

住都中心強調，安平區人口約有6.8萬人，並持續正成長，該區擁有全台南密度最高的公園綠地，周邊還有豐富的古蹟與歷史建物，每年吸引逾140萬觀光人次到訪；南有占地約200公頃的安平工業區，北有安平港自由貿易港區，可創造約2000個以上就業機會，國家住都中心在此興辦「億載安居」，希望能夠滿足安平區就業、就學及居住的需求。