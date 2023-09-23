習近平指示推進新型工業化 為中國式現代化構築強大基礎

大陸央視新聞用戶端23日報導，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平近日就推進新型工業化作出指示表示，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌發展和安全，深刻把握新時代新征程推進新型工業化的基本規律，積極主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革，把高品質發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設製造強國與發展數位經濟、產業資訊化等有機結合，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。 習近平強調，推進新型工業化是一個系統工程。要完善中共黨委（黨組）統一領導、政府負責落實、企業發揮主體作用、社會力量廣泛參與的工作格局，做好各方面政策和要素保障，開拓創新、擔當作為，彙聚起推進新型工業化的強大力量，為全面建成社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。 大陸全國新型工業化推進大會9月22日至23日在北京召開。會上傳達了習近平指示。中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強出席會議講話。 李強指出，要準確把握推進新型工業化的戰略定位、階段性特徵以及面臨環境條件變化，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持走中國特色新型工業化道路，加快建設製造強國，更好服務構建新發展格局、推動高品質發展、實現中國式現代化。 李強強調，要適應時代要求和形勢變化，凸出重點、抓住關鍵，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準，加快提升產業創新能力，持續推動產業結構優化升級，大力推動數位技術與實體經濟深度融合，全面推動工業綠色發展。要堅持深化改革、擴大開放，促進各類企業優勢互補、競相發展，發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰略引導產業合理布局，用好國內國際兩個市場兩種資源，不斷增強推進新型工業化的動力與活力。要堅持把中共的全面領導貫穿推進新型工業化的全過程各方面，強化組織領導、政策支持和人才保障，匯聚加快推進新型工業化的強大合力。 中共中央政治局委員、國務院副總理張國清在總結講話中表示，要加強中共全面領導，強化政治擔當、樹牢系統觀念、發揚鬥爭精神，在強化科技創新、保障產業安全上持續用力，在優化產業結構、促進體系升級上持續用力，在推動工業數位化、綠色化轉型上持續用力，在深化改革開放、增添動力活力上持續用力，扎實推進新型工業化各項重點任務落實。 會議以電視電話會議形式召開，各省、自治區、直轄市和計畫單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，部分中央管理的金融機構、企業，軍隊有關單位，部分製造業企業負責人等參加會議。