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屏東工廠爆炸 中壽啟動逾百名保戶快速理賠及慰問金關懷

初估理賠金額逾二千萬，慰問金關懷擴及罹難警義消

  • 工商時報 蔡淑芬
屏東工廠爆炸，中壽啟動逾百名保戶快速理賠及慰問金關懷。圖／中壽提供
屏東工廠爆炸，中壽啟動逾百名保戶快速理賠及慰問金關懷。圖／中壽提供

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9 月 22 日傍晚屏東科技園區一間工廠發生氣爆事故，造成多人傷亡。中壽快速清查盤點 並啟動快速理賠，目前已知約有 108 位傷者為中壽保戶，初步估計理賠金額逾新台幣(以下 同)2,000 萬元。中壽提供傷亡保戶慰問金，不幸罹難保戶每人 10 萬元、加護病房保戶每人 6 萬元、一般病房保戶每人 2 萬元;此外，罹難之警義消人員，雖非中壽保戶，也同樣給付慰 問金 10 萬元。中壽已成立關懷小組，至醫院慰問傷者，未來一週也將在屏東市政府設立「關 懷服務站」駐點服務，提供物資及諮詢。中壽將盡最大努力協助保戶暨家屬度過難關，祈願 傷者盡速復原，並向全力搶救的警義消及醫護人員致上最高敬意。

中壽體現救急扶危精神，針對此次重大事故，除依保單條款給付各項保險金，並提供傷 亡保戶慰問金，啟動六大關懷服務措施提供包括「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、 「保單貸款優惠」、「房貸紓困措施」及「旅平險彈性調整」。

為協助保戶及其家屬，中壽也將在屏東市政府設立「關懷服務站」，未來一週進行駐點服 務，現場提供相關物資及保險諮詢，協助保戶及家屬積極處理相關事宜，傾盡全力提供最即 時與必要的協助，並設置服務專線 0809 006 868，陪伴保戶共度難關。

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