日月潭環潭水上追風道再＋1！ 伊達邵水上自行車道今啟用

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趕在日月潭年度盛事「萬人泳渡日月潭」活動前，伊達邵水上自行車道23日正式啟用。這條新車道從伊達邵碼頭經過纜車站，一路延伸到九蛙平台，讓日月潭環潭水上自行車道再「加1」，大大滿足自行車族湖畔騎車樂趣！

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭「伊達邵水上自行車道」從伊達邵碼頭到纜車站串聯工程全長約600公尺，23日正式啟用，雖然日管處並未辦理任何啟用儀式，但地方與自行車迷等待已久的車道完工，加上自行車道結合伊達邵在地文化意象打造的大魚平台及魚簍花架，一起用力即成為當地民眾討論熱門話題。

日管處坦言，施工期間先是遇到旱季、滿水位、梅雨，接著又遇到颱風接連來襲，施工難度增強，也延長了施工時間，但為了讓到日月潭的旅客可以有更棒的旅遊體驗，所以終於努力克服完成這項工程，歡迎大家到日月潭騎乘自行車，享受湖上追風自由好時光！

值得一提的是，日管處在施工期間，即接獲民眾陳情，指稱步道沿線有2棵路樹枯萎、傾斜，擔心未來自行車道啟用後如不慎倒塌，恐壓毀魚簍等步道設施，甚至造成遊客受傷意外。

對此日管處特別趕在自行車道啟用前，找來大型吊車，突破危木附近陡峭的邊坡地勢，再以吊臂將危木綁好固定，終於順利將高約5公尺及8公尺的2棵危木移除，化解危機。

日管處指出，過去伊達邵商圈到日月潭纜車站，僅可藉由伊達邵親水步道通行，因其步道路線地勢落差較大，需設置階梯，導致自行車無法騎行，需繞道環潭公路才能騎乘至伊達邵商圈，加上步道沿線樹蔭茂密較濕滑，為提升遊憩品質及安全，特別斥資約8000萬元經費增闢該水上自行車道，希望讓遊客除了可以更深入親臨伊達邵水域的美景外，也可便利旅客從伊達邵商圈，直接騎乘自行車經纜車站至水蛙頭平台，觀賞日月潭知名的九蛙疊像，讓日月潭觀光發展更上一層樓。