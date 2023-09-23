新型態雲端IT委外服務 中小企業資安利器

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數位化時代來臨，中小企業也積極數位轉型，然而企業門戶大開之際，資安問題刻不容緩，也因此，也因此，雲智維科技的「網路資訊遠距醫療顧問團隊」，可協助中小企業大幅降低人力與設備採購成本，迎戰資安威脅及降低資安損害。

雲智維科技以「企業網路整合與資安維運雲幫手」榮獲今年金漾獎「創新商模組」冠軍，主要是該套系統採用「彈性訂閱制」、「AI智慧分析」、「專業技術人員代管代維」的商業模式，讓中小企業可以較低廉成本，解決資安防護問題。

雲智維科技總經理石謂龍分析指出，邁入後疫情時代，遠距上班、線上交易、線上會議等工作或商業模式逐漸成為新常態，此種環境之下，將加速中小企業數位轉型。不過，企業進行數位轉型將面臨網路品質問題，以及駭客入侵、勒索病毒等等資安威脅，如何做好資安防護、確保網路品質已經成為中小企業的一大課題。

然而國內專業資訊人才不足，且多集中於大企業，人力成本及人才卡關往往成為中小企業的痛點。儘管市場已有IT委外服務，依舊存在人力問題，石謂龍舉例，傳統IT委外服務公司礙於人力關係，多無法直接派駐技術人員到企業駐點服務，而是當企業出現問題時，才指派工程師到現場除錯，即使可以駐點服務，費用也會相當高。此情況下，倘若企業24小時生產線半夜遭受駭客攻擊而停擺，幾乎無法立刻獲得解決。

因此，縱然中小企業採取IT委外服務，也依然面臨人才不足，以及是否能夠獲得即時性解決等問題；加上網路駭客犯罪手法日新月異，高達95%隱藏於暗處之中，並非單靠安裝防毒軟體即可解決，加上每台電腦都安裝的話，也會增加企業營運成本。

有鑑於此，雲智維科技運用雲端AI智慧分析科技，提供中小企業「代管、代維」的一站式進駐服務，可以24小時收集IT數據及監測異常之處，可以協助企業迅速找到相關問題；同時更與系統整合商建立合作生態系，由雲智維進行遠端監控、分析及維護，倘若遇到需要更換硬體、電腦重裝等等，無法透過雲端維修或除錯之問題時，即會經由系統整合商指派專業人員到府排除障礙。

石謂龍形容，就如同智慧醫療ㄧ樣，當使用者身上裝置智慧醫療器材，即可將心跳、血壓、血糖等數據上傳至雲端智慧醫療中心，進行分析與監測；ㄧ旦身體況出現問題，即可迅速通知鄰近的醫療院所，委請他們派專業醫療人員或是救護車前來救護。

簡單的說，雲智維科技出分析，系統整合商出人力，石謂龍指出，此種新型態IT委外服務合作模式，可以即時、迅速為企業提供經濟且最優質的網路維運服務，協助中小企業防堵頭痛的資安危害；同時更能夠大幅降低人力成本，解決中小企業數位轉型的資訊人才欠缺與資安防護等需求，讓中小企業主可以專心經營本業，毋庸無須憂慮網路效能、電腦設備大筆設備採購經費、資安防護、IT員工異動與管理等等問題。