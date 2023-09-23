《貿易》TIWW落幕 水資源商機湧

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【時報記者葉時安台北報導】由外貿協會主辦的2023年台灣國際水週(Taiwan International Water Week, TIWW)，周五圓滿落幕。該展計有逾110家廠商參展，使用近200個攤位，展出再生水及廢汙水處理、海水淡化、終端淨水等設備及零組件，吸引國內外近2500名專業買主進場參觀，包括來自越南、日本、印尼、菲律賓、泰國、美國等，來台尋找水資源永續解決方案，未來國際商機可期。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，全球暖化導致極端氣候頻傳，對水資源供應造成壓力。聯合國報告指出，全球有20億人沒有安全的飲用水，36億人缺乏管理得當的衛生設施，為了確保人民的健康、糧食安全，以及保護我們的生態系統，水資源永續利用至關重要。面對全球缺水的情況，台灣國際水週聚焦再生水、智慧水科技，展出廢汙水處理、智慧水監測、再生水科技等創新解決方案，以科技協助水資源永續發展。

隨著全球水資源短缺、再生水與海水淡化公共政策的推動、地緣政治的影響等，創造龐大的水利商機，吸引多家跨國企業(例如Veolia、Fluence、AVK等)來台設立據點並參加今年台灣國際水週。

台灣國際水週為全台唯一專業水展，亦吸引國際企業來台觀展採購。展覽期間亦辦理一對一採購洽談會，集結來自日本、巴西、沙烏地阿拉伯、墨西哥、阿爾及利亞、保加利亞、以色列、菲律賓等8國買主與我國參展商洽談超過50場次，後續採購商機可期。