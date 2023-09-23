台北國泰萬怡MJ Kitchen「異國美食博覽會」開跑 旅遊勝地代表菜吃到飽

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台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen「異國美食博覽會」，自助餐檯上有「星洲辣蟹」、「鮮美生魚片」與「麻油龍膽石斑」。圖／台北國泰萬怡酒店。

疫後國人瘋出國，台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」自助餐廳邀食饕與吃貨用舌尖暢遊寰宇，即日起至12月15日推出「異國美食博覽會」美食促銷活動，自助餐檯上匯聚世界各國經典菜色或人氣料理，「帕馬火腿蜜瓜」、「西班牙烤海鮮」、「星洲辣椒蟹」、「泰味檸檬魚」、「韓式蜂蜜洋釀炸雞」，以及「東京咖哩炸豬排」等各國明星菜色輪番上陣，每位成人原價1,180元起，加入萬豪旅享家會員可享85折優惠，標榜讓消費者一次吃遍全球美味。

MJ Kitchen「異國美食博覽會」主題菜式中，南歐料理是以火烤方式突顯海鮮鮮甜味的「西班牙烤海鮮」，廚師將蝦子、淡菜以及中卷等鮮美海韻，加入大蒜、檸檬讓味道層次更清新鮮明。倡導慢活的義大利菜則選用頂級帕馬火腿搭配甘口甜美的切片哈密瓜，瓜果的清甜與豬肉鹹香完美中和。另一具代表性的熱鍋菜餚，則以義大利經典節慶菜餚「米蘭式燉羊膝」擔綱，讓油脂飽滿的羊膝挑逗味蕾。

國人海外旅遊排行榜第一名的東北亞，則以被稱為「街頭最強美食」的「東京咖哩炸豬排」為代表，酥脆麵衣包裹豬里肌肉，淋上獨樹一格的日式甘口咖哩，豬排外酥內嫩，沾裹咖哩醬汁後更是別具風情。「廣島炸牡蠣」則是以「海中牛奶」的肥滿牡蠣沾上特製麵衣，油炸至金黃酥脆，肉質彈牙且鮮嫩多汁。改良東瀛傳統風情的味噌湯，加入肥美生蠔與蛤蜊的「生蠔蛤蜊味噌湯」，湯頭甘甜，海韻富足。呼應韓流食尚的「韓式蜂蜜洋釀炸雞」，將酥脆炸雞裹上充滿奶油及香蒜香氣的蜂蜜洋釀醬汁，是時下最歡迎的韓風美食。

自助餐檯上演繹熱帶國度的東南亞料理，則主打「星洲辣椒蟹」，整隻螃蟹油炸後以香辣醬汁爆炒，展演道地的南洋風情。酸中帶甜的「泰味檸檬魚」，檸檬醬汁煨煮滑嫩的魚塊，搭配甘甜的番茄，開胃爽口。

傳統自助餐廳少見的「雲南大薄片」也出現在MJ Kitchen的「異國美食博覽會」，主廚以口感更加Q彈豬頭皮取代傳統五花肉，汆燙後切成薄片，與特製酸辣醬汁和香菜拌勻，酸辣鹹香一應俱全，風味獨特。因應微涼秋日，MJ Kitchen廚藝團隊則貼心準備了「麻油龍膽石斑蛤蜊」於取餐檯上，肉質綿密細緻的龍膽石斑以麻油煨煮，加入蛤蜊增添鮮味後，每口盡是麻油香氣與海味甘美。象徵府城風情的「台南海鮮粥」，以虱目魚肚、蛤蠣等滿滿海鮮熬製的濃郁湯頭，每顆米粒都吸滿海味湯汁、風味十足。