明揚爆炸前已提供廠區資訊 經濟部公布聯繫時間表

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明揚國際科技公司火災爆炸引發嚴重死傷、全台震驚，外界把焦點放在廠區資訊是否透明、橫向聯繫是否失靈？對此，經濟部23日公布橫向聯繫的時間表，災害發生後，經濟部加工出口區管理處屏東分處在爆炸前已通報毒災應變隊屏東小隊，並提供廠區平面配置圖及主要原物料製程等文件救災。

明揚國際22日傍晚發生火警，造成員工、鄰近居民及消防員逾百人傷亡。屏東縣消防局公布時間表，在22日下午5時31分接獲報案，下午5時42分抵達現場，公司的現場人員提供現場化學物品資訊，下午5時57分屏二分隊小隊長陳文川回報現場為化學物質洩漏，下午5時59分消防兄弟持滅火器進入火場不到10公尺，帶隊官就下令撤退，在撤退途中卻發生爆炸。

外界質疑橫向聯繫失靈，資訊出現斷點才會造成大量傷亡，但經濟部也公布加工處屏東分處的時間表自清。官員指出，由於屏東園區無設置消防隊，在災害發生時，明揚國際立即呼叫區外消防隊，屏東分處確認明揚國際情況後，也於下午5時55分通報毒災應變隊屏東小隊，並提供廠區平面配置圖及主要原物料製程等文件救災，下午6時13分通報屏東縣政府環境保護局進行現場環境數值監控。

官員指出，該公司製造產品為高爾夫球，主要製程為橡膠製造程序、塑膠品塗裝程序。主要原料為橡膠、架橋劑、水(油)性塗料等，查該公司無環境部列管毒化物及關注化學物質。在事故發生時，消防廢水排入園區雨水下水道，已設置截流設施避免流入滯洪池，並調派抽水車抽除雨水下水道廢水至1噸貝克桶暫存（已抽48桶）、1槽車（30頓）及園區污水處理廠備用第二沈澱池暫存，無外排情事，環境部專業技術小組協助環境監（檢）測作業，未發現有異常情形。

另外，經濟部長王美花遭質疑慰問家屬時的服裝過度貴氣，對此，經濟部也澄清，王美花上午去立法院備詢，本就應該慎重以對，備詢後則是立刻陪同行政院長陳建仁南下勘災。經濟部表示，目前重點應放在救人、救災，以及後續的火場調查，並要求業者做好後續慰問跟補償工作，「部長認為重大災害當前，她個人不值得注意」，重點是跟中央地方及跨部會合作，一起把工作做好。