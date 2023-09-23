文化大學赴京交流！和北京大學、天津體育學院打棒球友誼賽

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文化大學校長王子奇近期帶領棒球隊師生拜訪北京大學及天津體育學院，除了與北京大學棒球隊學生展開交流訓練，同時也和被稱為「大陸棒球國手培育搖籃」的天津體育學院舉行兩場友誼賽，拓展兩岸體育專業的深度交流。

文大表示，此行由王子奇帶領31位文大棒球隊師生前往進行體育交流及棒球隊移地訓練，同時還有文大董事、美孚建設董事長彭誠浩。北京大學由校長龔旗煌及副校長寧琦親自接待，天津體育學院則由黨委書記張立順、副院長楊智、港澳台辦公室主任劉超接待。

文大提到，該校棒球隊在移地訓練期間和北京大學棒球隊進行了交流訓練；同時也和天津體育學院在天津團泊湖體育中心棒球場舉行兩場友誼賽，該球場是2013年東亞運期間建成。文大兩場分別以4：1 和9：1 的比數，小贏天津體育學院。

天津體育學近年在大陸地區的棒球比賽中屢獲冠軍殊榮，該校同時和中國棒球協會合作設立「中國棒球學院」，招收大陸優秀的棒球高中生在該校升學。許多大陸棒球隊國家級的選手、教練和裁判都由天津體育學院培育，是大陸棒球重要的培育搖籃。

王子奇在天津體育學院友誼賽前表示，雙方的友誼賽可以說是兩岸大學間棒球交流的巔峰對決，文大球隊也承擔很大壓力。無論輸贏這場比賽只是一個開始，他期待未來雙方在棒球人才的養成有更多交流合作機會。

訪問北京大學時，王子奇說，文大和北京大學於2007年簽署學術交流協議，雖因疫情影響交流與合作，本次訪問北京大學不僅是雙方友誼的延續，也是一個重要的里程碑，文大期待與北京大學的合作，共同探索新的學術交流，並為我們學生提供更多學習機會。北京大學方面計畫以北大元培學院為起點，文大學生可在每學期前往北京大學元培學院交流學習。