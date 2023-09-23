《國際社會》久盯電視螢幕 連1歲小娃也逃不過的後遺症

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經過10餘年在日本全境的研究後發現，若緊盯著電視螢幕時間愈長，嬰幼兒發育的速度愈加遲緩。除日本的海外研究發現，是2至5歲孩童發育較慢，但這份新的報告指出，就算是1歲的小娃娃也會受到影響。

日本研究員從2010年4月新財年開始，針對日本各地約10萬對父母以及孩童仔細進行研究。同時，也篩檢近5.8萬名，從1到3歲大的日本嬰幼兒所產生的各項數據。

千葉大學（Chiba University）表示，觀察這些嬰幼兒每天看電視的時間，然後1年後在下列5個面向的後續發展，包括溝通技巧、身體活動程度、雙手靈活性、是否理解父母所下的指令，以及日常生活所需之必要技能。

結果顯示，電視觀看時間愈長，1至2歲的溝通能力，以及2至3歲的身體活動、雙手功能，以及日常生活所需技能的發育程度就更加遲緩。同時，若盯螢幕的時間愈短，前述5個項目在1到2歲以及2到3歲的發育愈好。

因未納入本次研究，故並非都不看螢幕，這些小孩的發育就會更佳。千葉大學坦言，這次的研究是智慧型手機尚未被廣泛使用之時，所以應該未來也要研究新型的電子裝置。

日本政府環境省的JECS（國家環境與兒童研究）認為，小孩看電視的時間愈長，原因其實很多，像是父母疏於管教或想管但沒時間管等。同時，此研究結果也刊登在美國歷史最悠久的小兒科期刊，由美國醫學會出版的JAMA Pediatrics內。