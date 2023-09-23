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中秋關懷街友 旺旺仕招基金會贈慰問金 課長曝活動緣起

  • 中時即時 高鈞麟
仕招基金會23日下午於板橋永安活動中心贈給200位街友500元紅包，其他公益團體發送中秋月餅、柚子、衣物，現場安排義診、義剪、法律諮詢、就業媒合，讓街友能開心過節。（高鈞麟攝）
仕招基金會23日下午於板橋永安活動中心贈給200位街友500元紅包，其他公益團體發送中秋月餅、柚子、衣物，現場安排義診、義剪、法律諮詢、就業媒合，讓街友能開心過節。（高鈞麟攝）

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每逢春節、端午節和中秋節三大節日，仕招社會福利慈善事業基金會均舉行關懷街友公益活動，迄今邁入22年。中秋佳節將至，仕招基金會23日下午於板橋永安活動中心贈給200位街友500元紅包，其他公益團體發送中秋月餅、柚子、衣物，現場安排義診、義剪、法律諮詢、就業媒合，讓街友能開心過節。

由仕招基金會主辦的「2023悠遊街頭　樂享中秋」關懷活動，昨午邀來200位弱勢街友參與，衛福部台北醫院提供義診、三重社福中心志工媽媽協助義剪、善悅關懷協會、清海無上師世界會發送中秋月餅禮盒、柚子、便當及衣服等物資，另提供洗澡車，讓街友從頭到腳可以煥然一新。

此外，就業輔導員針對街友的工作意願與專長，媒合職缺媒合或轉介參加職業訓練，解決就業上的問題，可以靠著自己的努力，賺取薪資，而法律扶助基金會專業律師也對街友提供法律諮詢及宣導法律。

仕招基金會慷慨捐贈200位街友500元紅包，基金會課長周哲仁及社會副局長吳淑芳親自將紅包與物資發給每位街友，領到紅包及物資的街友連聲道謝，滿足的離開。

周哲仁表示，關懷街友活動舉辦至今已22個年頭，年年不曾中斷缺席，活動緣起是基金會董事長蔡衍明從小在台北後火車站長大，經常看到許多來到台北打拚的人，或被騙或工作發展不順，只能流落街頭。因此，當他有能力之後，想發送紅包給無助的街友，讓他們可以換得溫飽。

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