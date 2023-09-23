邀在地青年設計師操刀 桃園 「國慶月」主視覺今曝光

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為慶祝即將到來的雙十國慶，桃園市規畫「國慶月」系列活動，主視覺設計今天曝光，由青年局桃園設計庫的6組在地青年設計師操刀，另外還製作了10種國慶小物。市長張善政直呼「這次絕對跟往年很不同！」大家可以開始期待國慶日的到來。

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，今年國慶月的主視覺以「光輝十月 榮耀桃園」為主題，6組設計團隊除了土生土長的在地青年，還有因愛上桃園美食而成為桃園「二地居」居民的團隊，更有即將成為桃園居民的外籍人士，團隊成員紛紛將自己對桃園的鍾愛與熱情及從小到大對於雙十國慶的意象，創造出專屬桃園的國慶主視覺。

張善政指出，今年的主視覺會讓大家看到更多國旗，這次也動員了青年局桃園設計庫徵選出6個以國旗為核心、國慶為意象的圖案，且青年局培養多年的文化團隊也設計了10個國慶小物，這些意象及圖案往後會運用在市府各局處的相關活動中，像是國慶日升旗、國旗懸掛、眷村文化節等，希望今年的國慶日能讓民眾充分感受國家的生日，也期盼透過年輕人的創意使得國家變得更欣欣向榮、更加不一樣，大家可以好好期待。

「Jamie Chiu視覺設計」設計團隊設計師邱子珉回憶，他在童年時只要每逢雙十國慶日，大人、小孩都會一起觀看國慶閱兵典禮，這是充滿榮耀感與幸福感的時刻，希望用新的語言再次向民眾講述榮耀的故事。「民制設計 MinZhi」設計師向祖民說，桃園市有閩南、客家、原住民族及新住民等，透過國旗、雙十及桃花的融合，匯聚多元族群的特色將成為共同生活的記憶。

侯佳齡另補充，青年局長期輔導青年設計及文創團隊，今年是桃園設計庫進入轉型階段，張善政期盼桃園設計庫能夠幫在地青年設計師打造舞台，因此青年局積極輔導設計師與公部門、產業界連結，透過媒合與行銷，讓青年設計師及文創職人能在桃園創業與發展，也讓民眾感受到桃園在地設計師的活潑與創意，邀請民眾9月23日至10月10日到桃園設計庫欣賞「桃市慶典」桃園市主視覺設計聯展，一起歡慶國慶日。