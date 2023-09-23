積極打造閱讀城市 台中新建溪東圖書館動土

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打造台中為閱讀城市，台中市政府積極在各區新建或改建圖書館，台中旱溪以東首座圖書館今（23日）盛大開工動土，台中市長盧秀燕出席時感謝文英基金會捐贈1億4080萬元公私協力興建北屯區第4座圖書館「溪東圖書館」，預計114年完工，將為附近居民帶來更便捷的閱讀服務。

盧秀燕指出，她上任市長後對教育文化特別重視，台中市教育預算占總預算比是六都之冠，市府推動教育與文化，也積極推動全民閱讀，並積極興建圖書館，29個行政區共有46座，其中北屯區人口超過30萬人，是台中市人口數最多的行政區，目前已有3座圖書館，但都位於旱溪以西，溪東圖書館開工後，除了是旱溪以東首座，也是北屯區第4座。

另外，由日本建築師妹島和世打造的台中市總圖書館「台中綠美圖」預計114年開幕營運，將成為世界級地標建築。此外許良宇圖書館、溪東圖書館也預計114年啟用，提供市民更優質的閱讀人文空間。

台中市立圖書館說明，溪東圖書館位於北屯區和順路與軍福9路處，樓地板面積681坪，為3層樓建築，閱讀空間採分齡分眾規劃，包含親子區、兒童閱覽區、青少年區及樂齡區等，將成為北屯區旱溪以東的全新閱讀據點。

文化局表示，「溪東圖書館」在規畫設計前期與建築師徐伯瑞充分討論，最終定調為「以使用者導向之社區書房」的核心理念，大量採用環保再生綠建材、配置隔熱節能設計，並且大規模種植樹木，期望溪東圖書館能成為周邊社區的「都市綠洲」，該新建工程榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」。