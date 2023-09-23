暖心企業家與功德會、獅子會齊捐款 510名弱勢兒少喜獲扶助金

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嘉義縣水上鄉旅外企業家黎金生為回饋鄉里，以其父親黎魁先生名義，與中華安歲太子慈善功德會、台北市長江獅子會共同捐贈生活扶助金102萬元，給予申辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」開戶儲蓄的弱勢家戶，捐贈儀式上，百歲高齡的黎魁也親自出席，社會局說，這筆捐款將捐助弱勢兒少510名，每位發給生活扶助金2000元。

社會局指出，黎金生董事長自2021年起以父母親名義捐贈水上鄉弱勢家戶慰助金及民生物資，去年擴大幫助本縣符合兒少未來發展帳戶資格的弱勢家庭鼓勵定期儲蓄，透過黎董協助，申辦開戶由原本300多人增加到目前510人，為減輕家戶壓力，今年黎金生再捐生活扶助金，盼紅包傳達關懷，讓儲蓄的路穩定走下去。

今由縣長翁章梁代表接受捐款，並親頒感謝狀謝謝黎金生等人的善舉，翁章梁說，弱勢家庭多有脆弱因素，導致申辦儲蓄家戶無法穩定存款，感謝黎董、中華安歲太子慈善功德會及台北市長江獅子會認同提案，給予嘉義縣更多支持與鼓勵，事業有成不忘回饋鄉里，他要代表嘉義縣政府致上最高的謝意。

社會局長張翠瑤說，兒少未來教育發展帳戶是協助自立脫貧的方案，藉家長每月固定儲蓄500、1000或1250元穩定累積資產，政府就依家戶提撥自存款提存等值金額，1年最多有1萬500元政府提存款，換算18年最高可存54萬，等孩子滿18歲就有第一桶金，可用於就學、創業，是一項由家長、政府合作的儲蓄機制。