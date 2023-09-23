仰德TPC錦標賽第三回合 泰國選手龐姆領先，李玠柏與、布拉、史密斯暫居次

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總獎金創本賽史新高紀錄75萬美元 (約合台幣2325萬元) 之仰德TPC錦標賽 (YEANGDER TOURNAMENT PLAYERS CHAMPIONSHIP），今天（9/23）在林口高爾夫球場烈日下完成第三回合賽程。泰國的龐姆（Poom Saksansin）打出一鷹六鳥無柏忌的低於標準桿八桿64桿，以三回合總桿低於標準桿18桿的198桿，躍居單獨領先；台灣職業名將李玠柏打出66桿佳績，以兩桿之差的200桿，與印度的布拉（Gaganjeet Bhullar）丶尋求衛冕的澳洲史密斯（Travis Smyth）同桿，三人暫居第二。龐姆並贏得許金德先生紀念獎今日最低桿獎，獨得獎金美金1仟元。

明天進行最後一回合決賽，李玠柏與布拉、龐姆同在最後一組領先組，於上午9:20自第一洞出發。比賽預計下午兩點結束，隨即舉行頒獎典禮；冠軍可得獎金13.5萬美元 (約合台幣418.5萬元)。台灣業餘選手蘇晉弘也打出66桿，以三回合低於標準桿15桿的201桿，暫獨居第五位，落後領先者3桿，也有機會搶冠。

另有四位外國選手印度的卡漢（Rashid Khan）丶泰國的尼拉（Chapchai Nirat）丶美國的辛（Micah Lauren Shin）及泰國的帕恰拉（Phachara Khongwatmai））同以三回合總桿202桿，暫並列第六名，尚落後領先選手4桿，也有希望上演逆轉秀。

我國名將詹世昌今天打出66桿，三回合總桿204桿，自昨天的並列第30位，驟升上今天的暫並列第13位，尚落後領先球員六桿。

這項比賽是由仰德集團與TPGA丶Asian Tour主辦，林口高爾夫球場協辦，比賽區域於林口球場南區及西區舉行，比賽球場全長7108碼，比賽亞軍獎金為8.25萬美元，第三名為4.725萬美元。

明天（9/24）決賽勢必精采可期，比賽有免費開放觀眾下場！觀眾僅需至出發站櫃台填寫切結書換取觀賽證即可，但下場一律走車道，且嚴禁乘坐球車，亦無提供洞與洞之間接駁球車。

此次賽事後兩回合9/23-24特別提供有賽況服務網路直播，預計上午10:30開始，今年的播放平台除了在台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網LINE平台-Golfourit上觀看之外，還另加入全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，在全省20個球場為賽事做聯播，可即時呈現選手們精彩競技的過程。