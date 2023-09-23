米其林三星「頤宮」秋蟹開賣 鹽焗、酒蒸、爆炒皆誘人

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秋風起，又是啖蟹好時節，六度獲米其林三星肯定的台北君品酒店「頤宮」中餐廳即日起至11月30日推出「饕蟹迎秋」饗宴，主廚選用產地直送的「沙公」、「沙母」、「處女蟳」和「黃金蟹」等活蟹，以鹽焗、酒蒸、爆炒等不同方式烹調料理，演繹秋蟹鮮美。

頤宮餐廳六道經典粵式蟹餚包括全新菜色「沙母粉絲煲」，以及招牌「油鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」。其中「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前三天預訂，「黃金蟹」則需提前七天預訂。

頤宮中餐廳本季全推出的蟹餚「沙母粉絲煲」，選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，入鍋油炸，隨後放入高湯中悶煮，並將粉絲置於充滿蟹汁精華及新鮮美味的高湯中，粉絲吸滿美蟹精華鮮味，口感Q彈，蟹黃濃郁。

「饕蟹迎秋」饗宴除了全新菜色外，還包含蟹膏豐腴「油鹽焗處女蟳」，主廚特別加入香氣獨特的丁香、八角滲入蟹肉之中，尾韻帶著馨香，享受蟹膏的油潤鮮美。以加拿大重量級黃金蟹蒸製的「花雕酒蛋蒸黃金蟹」，蛋白與牛奶融合增加滑順口感，再以陳年花雕酒蒸蟹，並加入香醇雞高湯、蛋黃拌勻，入口帶有溫潤沁人酒香。

廣式道地名菜「避風塘炒沙公」，使用蒜酥、乾辣椒及獨家特製XO醬爆炒，鮮甜厚實蟹肉與沾滿辛辣鹹香的外殼完美融合，食在過癮。行家熟客必點的招牌功夫菜「沙母炒糯米飯」，以玉米全雞熬煮的鮮美雞高湯蒸煮，噴香米飯沾裹滿滿香濃的蟹黃，其口感細緻甜美。正宗粵式經典手法烹製「薑蔥焗沙母」，以大火爆香薑與蔥，拌炒著蟹黃豐腴的沙母入味，注入香醇的雞高原湯，滋味更上層樓。