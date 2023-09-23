數位部預告資安法修法 拒行政調查重罰百萬

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資通安全法（簡稱資安法）修正草案終於預告！根據數位部草案，新增特定非公務機關應置資安長，此外也將明確禁止公部門使用危害國家資通安全產品；另各部會可對管理的特定非公務機關重大資安事件進行行政調查，若妨礙或拒絕調查，最高開罰100萬元罰鍰。數位部表示，將力拚這會期送進行政院審查。

數位部表示，草案包含五大重點，一配合數位部成立修正權責與名稱用語；二明確法源；三強化公務機關資安：導入地方聯防、分層管理；四政府機關資安人員類一條鞭；五強化特定非公務機關（關鍵基礎設施、公營事業或特定法人）資安管理。

根據草案內容指出，修正資安法主管機關為數位部，並定明國家資通安全業務由資安署辦理；並增訂公務機關不得採購及使用危害國家資通安全產品；同時明定公務機關及特定非公務機關應配合資安署辦理資通安全事件通報及應變機制演練作業授權項目；也增訂增訂資安人員類一條鞭制度，重大資安事件資安署得調度各機關資通安全人員支援；並增訂資通安全事件如涉個人資料檔案外洩，應另依個人資料保護法及其相關法令規定辦理。

罰則部分，草案新增，特定非公務機關發生重大資通安全事件時，若出現規避 、妨礙或拒絕調查者，由中央目的事業主管機關處10萬以上，100萬元以下罰鍰。

對於外界關注納管範圍是否改變，數位部則表示適用範圍仍是公部門及特定非公務機關，包含關鍵基礎設施，及公營事業或特定財團法人，無法規範到一般企業。若發生個資外洩，會以個資法辦理。

數位部次長業寧先前接受本報專訪時就曾透露，這次資安法修法修法至少有三大突破，包含特定非公務機關皆須設資安長、增加調度權、及擴大地方政府的稽核權限。