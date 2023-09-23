「我們準備好了！」 迎國慶焰火 中市推多重優惠吸客

今年國慶焰火將在台中舉辦，為迎接各縣市遊客，台中市府串聯夜市、商圈、糕餅及伴手禮等「百工百業」，推出「國慶焰火好吃好玩專區」，以6大主題方式提供國慶焰火期間多重優惠，盼吸引民眾到台中旅遊、消費，藉以帶動台中市的觀光與消費。 「我們準備好了！」市府經發局長張峯源表示，國慶焰火在9月18日試放5分鐘，璀璨的煙火令人驚艷，為迎接10月7至10日將來到台中旅遊、賞焰火的外縣市民眾，經發局規畫的好吃好玩專區特別設計6大主題，其中包含3個實體活動與291家店家與商圈優惠、行動支付折扣。 經發局指出，在優惠方面，分別有「綻放雙十商圈好好購」、「慶雙十送二十－來台中打8折」2項活動，只要在雙十連假期間到活動指定商圈、捷運沿線店家、旅宿及鍋烤、伴手禮等共291家店消費，最高可享8折優惠；另10月至12月底用行動支付消費可領取指定實體店家的LINE Pay85折優惠券，但每個帳號每天限領2次。 實體活動部分，經發局指出，此活動為「歡慶雙十、台中好市購」，在10月6、7日開跑，民眾只要在經發局臉書的指定貼文下方按讚並留言，就可在指定的17處攤販集中區領取50元台中好市券，另也有逢甲夜市限定行銷活動及消費發票兌換狀元糕。 經發局強調，為了國慶活動宣傳，市府特別到中央公園咖啡館、糕餅店及逢甲商圈等地拍攝宣傳影片，邀大家到台中旅遊，且不只有國慶連假，台中市從10月開始到年底，接續將有台中國際踩舞嘉年華、爵士音樂節、搖滾台中及台中國際動畫影展、台中購物節、國際花毯節等活動，相當熱鬧。