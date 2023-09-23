新北青年氣候論壇登場 今年首邀這重量級嘉賓來台

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新北市環保局23日舉行第三屆「新北青年氣候論壇─淨零時代 好YOUNG行動」，邀請多位來自國內外的知名學者出席，他們與上百位青年暢談淨零時代必備的新興跨領域溝通與科技應用能力，引領青年獨立思考，創造屬於自己的淨零行動。

新北青年氣候論壇邀來美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser、國立台灣師範大學永續所教授葉欣誠、《消失的國界》記者彭光偉、RE-THINK重新思考共同創辦人暨執行長黃之揚及華電聯網、興采實業及大豐環保等企業與會。

環保局指出，Jen Kretser曾在芬蘭、德國、斯里蘭卡舉辦青年氣候峰會，獲白宮科技政策辦公室認可為「氣候教育和素養變革倡導者」，致力號召世界各地的年輕人以行動應對氣候變遷，提供所需的知識及技能，培養有潛力的青年成為氣候領袖，未來將與新北合作在台灣成立第一個青年氣候高峰會。

新北市秘書長邱敬斌致詞指出，因應氣候變遷， 去年新北市發布「淨零路徑暨氣候行動白皮書」，預計2050年將轄下最後1座工業燃煤鍋爐停機，提前達成工業無煤城市的目標。淨零政策取決於民眾的認同、支持及參與，特別是年輕人扮演關鍵角色，環境的變遷直接影響年輕人的未來。

環保局長程大維表示，建立環境永續觀念須從教育出發，新北市致力全齡化的環境教育，包括「環保小局長計畫」納入淨零概念、「永續未來學院」帶領大專生探討減塑減廢、循環經濟、淨零排放議題，至今已培育136位新北永續青年大使。

程大維表說，2021年開辦「新北青年氣候論壇」，建立與青年交流的對話平台。今年首度邀請到Jen Kretser與會交流，期盼未來能更緊密合作，讓新北青年氣候行動與國際接軌。

經發局綠色產業科長陳信良表示，產業皆朝向淨零排放努力的同時，新北市也持續提供許多支持，包括「新北Net Zero 碳健檢中心」、「新北市綠色能源媒合會」、「新北永續城市-產業淨零論壇」、「減碳技術媒合工作坊」等創造淨零轉型的動能。

座談交流時青年局長邱兆梅提到，當今的Z世代比以往任何世代都更關心社會議題，青年倡議主題涵蓋族群平等、氣候與環境保護，因此青年局藉由舉辦全台首創針對公共行政的「飛鳶盃」、「社會設計挑戰賽」與各培訓營，提供交流平台，讓青年能參與討論進而提出解決方案，也能更了解各項 SDGs 並實踐在生活中。

環保局表示，論壇中Jen發表專題演講，無私分享國際間青年如何從無到有打造在地氣候行動，現場青年們則把握機會向她請益，「科技應用能力」主題則邀請企業代表分享各產業在淨零路上的歷程。

葉欣誠教授以「未來氣候人才」為題，作為論壇的壓軸，葉提醒青年們跨領域觀察、思考與行動已是未來面對氣候變遷挑戰的標準生活方式，具備完整的世界觀，即時間與空間的立體感，並在前瞻的風險管理下即知即行，更是正面應對未來的關鍵能力。