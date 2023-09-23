10國際航空業踩線考察！花蓮深度遊大啖地方美食

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疫情解封後，在民航局鼓勵下，花蓮機場相繼迎來越南峴港、泰國曼谷等國際包機後，提供便捷交通，直接體驗花蓮的深度旅遊方式。近日透過觀光署邀請，日本、韓國、越南、泰國、香港、澳門共10家航空業者到花蓮踩線考察，並與花蓮觀光業者交流，會後並走訪東大門夜市，大啖小吃美食，充分感受在地特色，促成更多國際遊客到訪花蓮。

縣府說，踩線邀請到星宇航空、日本航空、大韓航空、德威航空、越捷航空、香港航空、澳門航空等10家航空公司代表，到花蓮進行2天1夜踩線考察，前往花蓮航空站瞭解航空器起降及旅客入出境設施，並與縣內旅行業、旅館、民宿及休閒產業等觀光相關公協會，與業者就國際包機直飛花蓮進行座談研討。

縣府說，航空業者對於花蓮的自然與人文特色景觀感到驚艷外，更對花蓮在迎接國際旅客的環境與努力感到印象深刻，並表示待飛機、機組人員數量及外國航站運能不足等問題解決後，希望能拓展在桃園、松山機場以外航點；此行也走訪東大門夜市，品嚐在地小吃美食，加上地方人文特色，讓他們看到來花蓮深度旅遊的商機。

縣府也說，感謝立委傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助年限至2025年，使航空公司及旅行業者獲得挹注，以包機直飛方式直接抵達花蓮展開遊程，而花蓮更是今年以來唯一擁有國際包機直航的東部縣市。

觀光處長張志翔表示，花蓮奪國際知名旅遊平台Booking.com「全球最好客城市」第二名，為前十名當中唯一的亞洲城市，而在該平台舉辦的台灣「旅客評分卓越獎」，花蓮也榮獲排名第一。縣政府將持續鎖定日、韓、新、馬等國際觀光客，公私部門資源整合合作吸引更多國際旅客到花蓮深度探訪，將花蓮進一步推向國際。