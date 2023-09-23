沙鹿家樂福商圈「嘉麗儷景」三房含車1,300萬 磁吸中科人埋單

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受惠台積電（2330）規劃在中科二期擴建2奈米新廠，預計帶進4,500個就業人口紅利，帶動西屯區中科特區房價高漲，最高單價甚至衝到7字頭！在外溢效應持續發酵下，房市從西屯一路外溢到龍井、沙鹿、梧棲；尤其是沙鹿區，近幾年吸引了龍寶、新業、富宇、精銳、嘉麗等品牌建商進軍海線布局，單價已經站穩3字頭！

其中，人口持續增加的沙鹿區，周遭擁有家樂福、沙鹿火車站、靜宜大學三大商圈，集市效應佳，周末假日餐廳總是一位難求。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，家樂福商圈聚集效應大、交通條件好，預售新案「嘉麗儷景」三房含車位，總價在1,300萬元以內，自進場以來大受好評，目前已順銷20多戶，單價站穩3字頭；其中，約有4成已購客是中科人，沙鹿在地人也不少。

該案由於銷售順利，今（23）日舉行盛大的開工動土暨公開典禮，現場熱鬧滾滾，還有民眾當場購屋。

台中海線地區共有五大推案熱區，以沙鹿條件最佳，不但鄰近台中市、國道三號與中科園區，還有靜宜與弘光科大二所大學，距離未來捷運藍線「竹林國小」站，步行僅需5分鐘，海線唯一家樂福商圈也位於該區，聚集UNIQLO、寶雅、麥當勞、漢堡王等大型連鎖，周遭美食商家林立，成為台中人輕移民首選區域。

鄭偉毓表示，「嘉麗儷景」位於家樂福商圈，當初地主開價相當驚人，但看好這塊土地帶來的效益，「我耗費半年成功說服公司股東承購土地」。

他表示，正因為地理位置佳，未來增值空間大，該案是抱著「承傳」概念設計，「我們希望這個案子可以為住戶賺到換房基金，讓下一個住戶也有機會入住家樂福商圈，享有精華地段。」

該案基地地質佳，屬卵礫石層，面積約550坪，規劃地上八樓、地下一樓的大樓產品。三房約29坪、二房約22～24坪，總戶數69戶住家、2戶店面；平面與機械車位皆預留充電樁設計，因應未來電動車普及化趨勢。

在公設部分，設計有 K 書中心、共享套房、電梯配備紫外線殺菌功能，室內增設抗噪隔音墊，採用LOW-E玻璃阻隔熱能與紫外線；並採用新式引氧機取代全熱交換器，保持室內空氣清新。

鄭偉毓專長營造，因此注重施工細節，地下室採最新全包覆式防水工法，浴室牆面防水高度做到樑下（一般為120公分），全棟外牆防水為業界最高標準，還提供全戶5年防水保固。

濕式輕隔間爭議多，為了獲取第一手資訊，鄭偉毓不惜租下海線知名建商興建的二房大樓，居住長達一年半，他坦言「住得很難過」，因濕式輕隔間的隔音功能幾乎是零、承重力薄弱，連壁掛式電視都無法施作，加上二房內部規劃不佳，居住經驗極差。因此「嘉麗儷景」改採可吸濕、承重、隔音的石膏磚。

此次負責個案規劃的建築師王瑞男，挑戰高坪效的空間設計，三房室內近20坪規劃皆無虛坪，坪效達到極致，該案一樓並規劃設計有口袋公園，為附近罕見的綠地開放空間。

該案公開後，現場看屋客戶包括中科員工，還有沙鹿在地客，目前三房產品幾乎銷售一空。鄭偉毓表示，「我們不是最好的，但我們朝最好的去努力！」未來會持續購地，目前已鎖定龍井區，將推出符合市場需求的產品。