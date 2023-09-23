第四季旺季助攻 劍湖山今年營收拚增3成

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劍湖山（5701）迎接第四季旺季到來，不僅推出許多主題活動吸客，搭配雲林縣政府積極推動觀光活動，包含國際偶戲節、台灣咖啡節等活動即將陸續登場，預期將可吸引更多外地遊客前來雲林遊玩，助攻劍湖山第四季營收旺上加旺。法人預估，劍湖山今年營收看增3成可期。

疫後國人掀起出遊潮，劍湖山世界今年前八月累計總入園數估達約65萬人次，年增率約3成，挹注前八月累計營收3.64億元，年增率21.76％；劍湖山上半年稅後淨損0.42億元，每股稅後淨損0.31元，虧損金額已明顯縮小。

劍湖山表示，為搶攻即將到來的中秋連假國旅商機，自9月29起，萬聖主題「陌日丑8怪」全新登場，搭配中秋國慶優惠案，邀請遊客捐發票、做公益，享門票優惠，從中秋節到雙十連假（9／29-10／10）限時12天，天天都可以進行統一發票對號享優惠，憑今年9-10月的紙本統一發票號碼有「8」，可享門票優惠，最低299元、約下殺3折。

劍湖山進一步表示，隨著樂園各項主題活動持續發酵，夏季水樂園各項設施頂夯，「尖叫無底洞」更是榮獲網友票選第一名，加上雲林縣周邊旅遊活動豐富，帶動雲林縣旅遊人次明顯攀升，推升劍湖山前八月入園總人數約達65萬人次，年成長約3成。

由於第四季進入觀光產業的旅遊旺季，雲林縣政府積極推動觀光活動，包含國際偶戲節、台灣咖啡節等即將陸續登場，預期將吸引更多民眾前來雲林遊玩；而劍湖山世界也將陸續推出萬聖主題活動「陌日丑8怪」，搭上咖啡節、聖誕節及跨年活動可望強力吸客。

其中，劍湖山王子渡假大飯店日前推出跨年三天兩夜住房套裝行程，包括兩人成行二泊四食、內含樂園門票，套裝價2萬元，網路訂房一推出隨即被搶訂一空！劍湖山看好第四季的出遊潮，有助於帶動今年整體的營運表現。