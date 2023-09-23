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三鶯大橋今啟動就被民代質疑品質 工務局不忍了這樣回應

  • 中時即時 劉瑋晴
三鶯大橋今開放全線通車，提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道。（工務局提供）
三鶯大橋今開放全線通車，提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道。（工務局提供）

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三鶯大橋改建工程，於今(23)日正式開放全線通車，新工處加派人力到場協助交通維護。工務局強調，為維持三鶯大橋改建期間鶯歌與三峽間交通不中斷，改建工程分2期半半施工。對於民意代表不了解實情而向媒體放話質疑工程品質堪慮，市府深表遺憾。 三鶯大橋是聯繫三峽鶯地區及國道三號交流道的重要通路，工務局表示，完工通車前已會同相關單位多次履勘確認安全無虞後提前於今天啟用，首日有非常多大型車輛從環河路匝道上下，進行交通分流前往樹林或桃園，紓解市區交通，行車動線非常順暢。 工務局指出，有50年歷史的三鶯舊橋是三峽、鶯歌居民往來要道，不但老舊裂損，橋梁寬度不足並多次遭遇颱風淹沒橋面，市府在2017年9月興建完成三鶯二橋分流三鶯地區的交通後，於2018年起展開三鶯大橋改建工程。

工務局表示，在2020年完成第一期兩側新增匝道進行車流改道後，立即拆除舊橋進行第2期主橋施工，今年初再次進行車流改道，接續完成兩側機車道、人行道及銜接環河路匝道等工項，全部工程歷經5年「穿著衣服改衣服」的施工過程格外艱辛。 工務局表示，本工程目前尚有橋下自行車道正在進行復舊工程，完全不影響主橋通車，整體完成竣工自然依規定提交相關結案資料，民代未了解全貌即對外發言質疑本工程品質的可靠性，無視5年施工期間共同配合交通改道更換行車動線的三鶯地區民眾的心情，市府認為應予澄清。 新工處長王益翔補充，在市府極力爭取並獲得內政部營建署補助。通車前相關交通牌面、標線及號誌等設置，均已會同交通局、警察局、消防局等單位多次到場會勘討論，確認無行車安全之虞下，依規定在9月23日周末補班日開放通車，並加派義交連續10天在路口引導，協助車輛通行。

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