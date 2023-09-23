批明揚國際「違法慣犯」 職安連線：主管機關都無積極作為

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屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司昨日（9月22日）廠房發生大火，造成多人死傷。台灣職業安全健康連線認為，後續除查明事故原因之外，此事件還突顯了《職業安全衛生法》是否被切實執行的問題，主管機關應檢討對職場環境與勞工安全健康保護的監督責任，以及面對違法慣犯，應有明確與積極的遏止作為，相關單位也應針對本次災害遭遇職災的勞工積極提供後續的補償與復健復工協助。

職安連線表示，明揚國際科技2021、2022年接連發生員工遭生產機具捲夾的重大職災事件，工作環境充滿橡膠粉塵與噪音，顯示該公司長期以來未落實作業場所的安全與衛生管理，多次遭主管機關裁罰，面對違法慣犯，主管機關卻無積極作為，最終釀成了多人傷亡的嚴重工安事件。

職安連線指出，明揚國際科技位於經濟部加工出口區，相關勞動條件與職業安全衛生檢查，由經濟部加工出口區管理處屏東分處進行。長期以來，以拼經濟為目標而設置的工業區，是否能切實執行監督廠商的責任？當經濟部加工出口區在貫徹勞動法令的步調與中央步調歧異時，勞動部是否能發揮指揮監督的責任？。

台灣職業安全健康連線指出，在本次火災事故中已有多名員工不幸罹難，逾百名員工輕重傷，其中有40多位仍在住院治療中。這些傷害程度不一的職災勞工，後續將可能有不同的復健復工、職業重建的需求，主管機關應及早介入，主動提供相關服務與協助，以保障其權益。