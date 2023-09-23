左轉車未依燈號行駛頻釀禍 蔣萬安提1方案改善將試辦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市仁愛路三段與復興南路口在8月份發生一起死亡交通事故，疑似因為汽車駕駛忽視左轉燈號，直接左轉造成機車騎士撞上身亡，台北市長蔣萬安獲知此事後，指示相關單位擬定改善措施；對此台北市交通管制工程處表示，後續會請北市警方挑選10處取締、肇事違規左轉件數較多的路段，並於該路段設置宣導性告示牌，預計試辦3個月觀察成效。

據了解，該起死亡車禍發生於8月6日晚間，當時67歲汽車駕駛沿著復興南路一段行駛，但他疑似未待「左轉箭頭綠燈」亮起就直接左轉，結果導致對向車道的22歲機車騎士煞車不及直衝撞上，頭部重創傷重不治。

蔣萬安指出，有些駕駛可能首次駕車經過，導致不熟悉現場路況，所以不曉得有「左轉箭頭綠燈」，建議在特定路段設置提醒標語，先試辦一陣子後，觀察是否能降低事故發生率。

台北市交通管制工程處長劉瑞麟表示，路口增設太多標語，恐會讓用路人接受太多訊息，且台北市有2700多組號誌，而「左轉箭頭綠燈」又有500多組，若再加上「管制性標語」，過多資訊恐會適得其反。

他指出，目前會與北市交通警察大隊合作，從民眾不清楚、違規左轉件數較多的路段展開試辦，而告示牌約2週能製作完成，在挑選出的路段架設後會先試辦3個月，觀察相關事故是否能減少，待民眾熟悉後路況並搭配左轉車道線後，應就撤除告示牌。