台達電、正隆、春雨皆入圍第四屆《臺灣循環經濟獎》

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第四屆《臺灣循環經濟獎》入圍名單23日公布！包括大型企業的台達電子、東和鋼鐵等8家，中小型企業的大愛感恩、配客嘉等8家，以及吉祥資源科技、南極碳資產管理等8家新創企業入圍，主辦單位中華經濟研究院綠色經濟研究中心表示，此次共計入圍企業40家、47件；決選名單定於10月公布，各類獎項預計遴選優勝3至4件，敬請期待。

《臺灣循環經濟獎》的獎項涵蓋七個面向，包括：「企業獎」、「中小企業奬」、 「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG 貢獻獎」、「英雄獎」，企業計59 家、116 件。中經院綠經中表示，本屆獎項內容除將「循環經濟管理」、「企業循環度」及「跨界合作」等不同構面納入各獎項外，並新增「ESG 貢獻獎」，遴選符合「綠色」、「ESG」或「永續」 概念的標竿企業。檢視各企業提報之量化與質化指標數據，均具相當水準，顯示業界已凝聚「永續發展、循環經濟」共識，重視並順應風潮，將循環經濟納入公司關鍵策略與發展藍圖規劃。

中經院綠經中自2019年建立綠色倡議平台，持續深耕、倡導循環經濟理念，經由《臺灣循環經濟獎》評選，樹立標竿企業典範，建構完善的體系及指引，啟發國內企業實踐永續精神，促進永續發展，逐步達成「零排放、零廢棄、零污染」等目標。