美元連漲10周 十年來最強漲勢

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美國經濟相對強勁，支撐聯準會（Fed）繼續升息，帶動美元連續10周走高，創下近十年來最長漲勢。在此同時，美元出現2021年7月來首次黃金交叉，意味著美元持續堅挺，恐為股市帶來下壓。

美元兌一籃子主要貨幣的美元指數22日收高0.2％，報105.58，創下3月10日以來最高紀錄，當日矽谷銀行（SVB）倒閉促使避險資金湧進美元。美元指數周線揚升0.25％，連續10周走高，創下2014年10月以來最長漲勢，那時漲勢持續12周之久。

Trader X市場分析師布朗（Michael Brown）表示，美國經濟表現優於全球其他國家，這個情況預期可再延續一段時間。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）22日在演說中指出，聯準會需要進一步升息，才能適時遏阻通膨。鮑曼的鷹派言論主要基於能源價格呈上升趨勢，以及抗通膨之戰可能要費時數年。

另一方面，黃金交叉係指50日移動平均線位在200日移動平均線之上，這項技術分析的重要指標，通常代表某個方向的動能逐漸增強。美元指數22日尾盤的50日均線為103.15，高於200日均線的103.11，形成黃金交叉。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）分析，美元通常會在出現黃金交叉後的三個月持續上升，期間上漲的機率為79.2％，平均漲幅1.9％。不過一年後的表現好壞參半，上漲的機率降至58.3％，平均漲幅1.5％。

若是前次黃金交叉可作為指引，美元近期的升勢可能是一波更大漲幅的開端。根據FactSet數據，在前次2021年7月29日的黃金交叉後，美元指數約上升25％，由91揚升至2022年9月底的近115，創下20年來最高紀錄。

部分分析師示警，美元勁升和美債殖利率躥揚，可能為股市帶來逆風。Renaissance Macro Research技術策略師葛拉夫（Jeffrey deGraaf）表示，「殖利率升至周期新高和美元黃金交叉，對股市形成強勁逆風。」