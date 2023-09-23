捷運信義線東延段隧道全數貫通！持續邁向2025年底完工

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信義線東延段全長1.4公里，隧道工程分為「信義線6段」及「中坡南路2段」，每段均設置外徑6.1公尺之上、下行線2條隧道，台北市捷運局第二區工程處於今年8月底順利完成4條隧道，掘進作業總長度達2014公尺，並於本月中旬完成最後1條隧道鏡面破除，順利達成全線隧道貫通的重大里程碑。

台北市捷運局二工處說明，信義線東延段工程為降低對沿線路面交通衝擊，除地下車站及通風井採用明挖覆蓋工法構築結構體外，其餘路段均採潛盾機鑽掘隧道，工區沿線隧道覆土深度介於15至24公尺，且因鄰近台北盆地邊緣，鑽掘遭遇地層主要為堅硬砂岩或砂頁岩混合層，潛盾機在岩層長時間研磨造成土艙高溫及土方黏稠排土困難，平均每天隧道鑽掘前進僅約2至3公尺。

二工處進一步說明，施工團隊除增購潛盾機，以同方向2組潛盾機具一前一後進行隧道鑽掘外，亦採用精進創新之土石方垂直運輸設備，提昇隧道土石輸送效率，自2021年6月首條隧道開始鑽掘，歷經27個月，最終於8月底順利完成4條隧道掘進作業。

二工處表示，信義線東延段工程為追趕工進，於今年4月分段進行信義路6段道路下方隧道軌道舖設作業，另捷運車站軌道層(B3)、設備層(B2)結構亦已大致完成，現正進行穿堂大廳層(B1)結構施築，預定於今年底進行重要系統機房設備安裝作業，戮力續朝2025年底完工目標邁進。