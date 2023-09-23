米蘭時裝周》SPORT MAX大秀驚現天使 打破品牌框架面料、輪廓大突破

米蘭時裝周時序來到第三天，SPORT MAX 2024春夏系列大秀可說是截至目前為止最為驚喜的服裝發表，本季品牌突破過去的框架，除運用更多過去較少甚至是不曾使用的面料外，在服裝輪廓上也有極大的突破，本季透過服裝探討自然與科技之間的關係，在色系變化上是由白色漸變至綠色、粉色、橘色，最後再回到白色，以此探討變化的本質。 在秀場設計上則在中央佇立著以玻璃環繞的人造花園，加上宛若實驗室的燈光讓觀者處於一個非現實的場域，映照在玻璃上的模特兒人影，由於角度關係或與模特同行、或走在本題身後、超前與本體，彷彿一套造型擁有三個克隆人同時上場的奇妙視覺體驗，除呼應品牌本季所呈現的科技未來感，更帶領觀者更加投入到品牌所創造的世界觀當中。 本季的服裝輪廓上從各個時代東方美學汲取靈感，例如本季服裝重新解構藝伎禮服，將和服飾的腰帶重新演繹展現截然不同的服飾層次，如服裝本身運用和服本身就擁有的建築般對稱美為主軸，但透過不同剪裁的和服式腰帶、輕透的亮澤綢緞、PVC 以及其他時尚科技面料拼接，以此打造大自然中的不對稱性，破壞原有的美感創造出別緻的幾何廓形。 另外在服裝理念、與秀場設計上，品牌則從歐美流行文化如比約克 (Bjök) 在《雌雄同體》(Homogenic) 專輯封面、麥當娜在《光芒萬丈》(Ray of Light)的理念中得到啟發，為全系列服裝提供夠加深層理念支撐;印製於本季服裝上的印花，則是捷克藝術家 Krištof Kintera 的裝置作品“後自然”(Postnaturalia)，該作品電子廢品製成花朵，以此打造反烏托邦是的植物標本。 配件方面線條感明確的眼鏡，搭配現場氛圍與本季理念，讓本場模特既像穿梭於實驗室的女科學家，同時也似在科幻電影中可見的以科學為信仰的時髦祭司，他們腳上踩著的露趾涼鞋，搭配清透的服裝面料，塑造出類似希臘神話中神祇們的形象，最後模特手上既像巨型魔豆、又像飛碟的包款更是本季亮點之一。