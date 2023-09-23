回憶殺天團「草蜢」壓軸！彰化建縣300年演唱會湧萬人

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彰化喜迎建縣300年，縣府自23日起舉辦一連串慶生活動，今晚開幕「上吧 彰化!! 藝起慶生」演唱會，請來包括樂團芒果醬、小宇、魏如萱、玖壹壹等18組大咖藝人輪番上陣，壓軸更是回憶殺天團「草蜢」，下午2點就有歌迷到體育場排隊，晚間6點半左右現場就擠進將近萬人，場面熱絡。

「上吧 彰化!! 藝起慶生」開幕演唱會，聚集超強卡司，包括草蜢、周湯豪x比莉、謝金燕、宇宙人，九澤CP、魏如萱、宋念宇、玖壹壹、李聖傑、羅時豐與品冠等18組華麗陣容，在彰化縣立體育館登場，重點是免費入場。

根據現場工作人員表示，活動下午5點才開始，接近中午就有大批粉絲到體育場外排隊，場面盛況空前，現場有民眾表示，過去很少在彰化看到這麼大場的演唱會，不管是舞台、卡司還是整體活動的規模，等下一次可能要300年後了。

今明2日因為演唱會與彰化博覽會等活動，包括中興路與介壽北路口及師大路與寶山路口，每日8點起至晚上11點有交通管制，僅持有工作(停車)證、機車及預約遊覽車團體等車輛可以進入，僅開放機車進入體育園區停放。

因此要聽演唱會的朋友，縣府有提供3條免費交通接駁車路線：(一)路線1：彰化火車站-體育場巡迴線，每日10時至23時，白天約20分鐘一班，晚上約5至10分鐘一班。(二)路線2：寶山路(路邊停車場)-體育場巡迴線，每日10時至23時，約10分鐘一班。(三)路線3：南興國小到體育場巡迴線，僅9月23、24日每日10時至23時，約20分鐘一班。