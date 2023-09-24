水晶灣集團9／20首航桃園到芽莊 開啟越南旅遊“超夯”新景點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

水晶灣集團飛往芽莊直航包機“越竹航空”，/20日上午8點10分自桃機起飛，首航桃園－芽莊，航班以A321neo機型執飛，含有7個商務艙、183個經濟艙，共190個位置，首班航班幾乎全滿。

桃園市政府經發局張誠局長，也於9/20當天上午6：30分親臨機場與首發團合影。

首發團飛到了越南金蘭機場，水晶灣集團董事長阮德志帶領集團十多位主管，偕同越南觀光局局長、政府官員、芽莊機場負責人，非常盛重的舉行了首航接機儀式，並送給每一位參加儀式的旅客一份精美的首航禮。

此次考察由水晶灣台灣公司總經理 潘品睿及行政副總 王玥云，親自帶領考察團體驗，於9 /20首航班機直飛到“東方馬爾地夫”之稱芽莊,行程僅3個小時，縮短了遊客時間，讓旅客能以最便捷的時間，來到包含芽莊、寧順、平順.等旅遊地區，像大叻已經是座“國際城市”，有小法國之稱，此次潘總並安排媒體團及高爾夫團，入住水晶灣旗下Selectum Noa Resort Cam Ranh海灘五星酒店，並在晚上於酒店內舉行迎賓晚會!

首航班機將在金蘭機場舉行首航儀式，並由集團董事長 阮德志先生親自與越南官員接待考察團成員。

此次考察景點會安排當地知名的占婆塔、沉香塔、情人島、礦泉泥漿浴、遊樂珍珠島，還有高爾夫球團最愛的打球場地,有世界排名最棒的 珍珠島高爾夫場、鑽石高爾夫場、KN高爾夫場

台灣水晶灣總經理潘品睿還親自介紹了越南“中南越”，台灣旅客較少知道值得珍藏發掘的水晶三角的旅遊寶藏聖地，並以‘’耀眼奪目的自然瑰寶‘’來形容越南三角，也是越南新興景點，曾經是俄羅斯人及歐美人士最愛的渡假聖地，水晶灣集團打造出全新的越南旅遊品牌~水晶三角，聚焦在越南中南部，將慶和省、 寧順省、林同省三省的重要景點和專屬體驗依不同特質，歸納出不同風格的水晶樣貌，慶和省芽莊-藍色夢境(藍水晶)，林同省大叻-自然天堂(綠水晶)、寧順省美丁-原真净地(白水晶)；引領旅客體驗越南瑰寶水晶三角的迷人風采~乾淨的天空、湛藍的大海、清冽的空氣，蒼翠的群山、美麗的湖泊和瀑布，再到層層疊疊的法式建築、加上古老的文化底蘊，以及原汁原味的民俗風情，在在讓您充份感受越南傳統文化與自然美景的和諧交融，一段旅途，就能體驗多彩風情，享受多樣文化，讓您的心情如同水晶般絢爛瑰麗、繽紛多彩，想起水晶三角，嘴角不禁漾起燦爛的微也說明了這也是世界上許多國家都喜歡的美麗地方，潘總經理還說從芽莊、大叻、寧順地區雖然相互距離不遠，但是這三個地區在文化，環境，氣候等方面各有獨特的特色。