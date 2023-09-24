多元性的思考：華爾街銅牛與無畏女孩

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鄂蘭是在過了六十九歲生日不久，於 1975 年在曼哈頓過世。她到人生最後一刻，都還在擔心「複數的立場」這種亟需受保護的特性正在消失。當時社會還缺乏相關機制，無法從彼此的思考架構互相學習受益，這點令她很不滿意。但她已經打下了基礎，史珂拉（Judith Shklar）挺身接了棒。

史珂拉雖然比鄂蘭年輕二十幾歲，但和鄂蘭一樣是猶太戰爭難民，也一樣是政治哲學領域裡少見的女性。在鄂蘭去世的四年前，史珂拉成為史上第一位得到哈佛大學政治系終身職的女性，只不過，這距離她開始在哈佛任教，已經足足過了十五年。史珂拉和鄂蘭對於個人權利的概念都有不滿，不是因為個人權利有什麼不對，而是因為光談個人權利還有所不足。光靠個人權利，還不足以保證有多元的觀點。

正如史珂拉所言（以及本章所解釋的），想要有多元的思考架構，就必須創造並維護所需的社會條件。她在1989年具有里程碑意義的文章中提到：「任何成年人，對於自己生活中的所有層面，都應該要能夠公平而無懼的做出各種有效的決定。」

鄂蘭和史珂拉的觀點還是有些不同。鄂蘭強調的是「思考」與「行動」，史珂拉則是強調「無懼的決定」。而且史珂拉特別不喜歡鄂蘭談了自由的理論、卻沒談到有什麼實用辦法能實現自由。不過這兩個人有著共通點：更強調多元性、而非多數決，更強調條件、而非權利。在史珂拉看來，與社會進步直接相關的就是要能「沒有恐懼」，而且談到人民如何站起來、如何對抗強權的時候，不能只訴諸於抽象的權利，而是要具備具體的能力。唯有如此，才能實現思考架構的多元性。

最能代表史珂拉架構多元性概念的標誌，可能是紐約華爾街附近兩座對峙的雕像。一座是華爾街銅牛（Charging Bull），這座青銅雕像高 3.4 公尺、長 4.9 公尺，重達 3,200公斤，自從 1989 年以來，就矗立在華爾街金融區的一座小公園旁邊。銅牛鼻孔大張，尾巴在空中揮舞如鞭，低著頭彷彿正要向前衝，充分象徵著充滿衝勁的資本主義。

但是在 2017 年 3 月 7 日，銅牛前面又被放置了另一座青銅雕像，只有 130 公分高、110 公斤重。

這座眼神直視著華爾街銅牛的「無畏女孩」（Fearless Girl）雕像，出自雕塑家維斯巴爾（Kristen Visbal）之手。女孩昂著頭、揚起下巴，馬尾在空中飄盪，雙手插腰，擺出無所畏懼的姿勢。嬌小的身形與前方氣勢凌人的巨獸，形成強烈的象徵對比。

兩座雕像的並置，呈現了多元的架構，反映的不是權力與脆弱，而是共存。在這裡沒有明顯的階級，也沒有地位的高低。兩者同樣有其正當合法性。但誰都看得出來哪一邊更強大。

在 2020 年夏天，從美國的李將軍（Robert E. Lee）到比利時的國王利奧波德二世，世界各地都有雕像遭到毀損或拆除，但「華爾街銅牛」和「無畏女孩」的對峙，或許能讓鄂蘭與史珂拉感到滿意。就算面對著強大的力量，只要我們無所畏懼，就不必感到無能為力，而能與之共存。我們必須擁有信心、而非擁有恐懼，才能達到多元性這個目標。

只不過，是誰會擁有這樣的信心？