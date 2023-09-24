日本冠軍教頭栗山英樹：順境時不驕傲 逆境時不畏怯

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成功總在煞費苦心日，失敗多於得意忘形時。 成功は常に苦心の日に在り、敗時は多く得意の時に因ることを覚る

安岡正篤是大正時代至昭和時代的陽明學家、思想家，二○一九年時，我將他的這句話設定為手機的待機畫面。

成功來自於平日刻苦的努力和創意巧思，失敗大多因順境時驕傲自大，疏忽大意而發生─我覺得這句話說得一點也沒錯。身在爭奪勝敗的職棒界，我能夠深切體會到這句話的意思。儘管球隊情況良好，也不能得意忘形，我將「謙虛地反覆努力」引以為戒，腦海中也浮現「好事多磨」這四個字。

有些比賽是不能、也不應該被忘記的。

二○一八年四月十八日，對戰埼玉西武獅隊的比賽至八局上，是八比零的單方面得分發展。埼玉西武獅隊在系列賽開幕戰橫掃我方，讓我方苦吞三連敗，我懷抱著「四月十七日、十八日的連勝一定要獲勝」的心情，面對比賽。

十七日以七比二大勝，這一天勝利就在眼前。然而，在第八局下半，對方打線突然爆發，連續取得七分，我們瞬間就被逆轉。比賽的局勢已經不再屬於火腿隊，我們以敗北告終。光是第八、九局就被逆轉八分以上，據說是職棒史上頭一遭。

八局下差八分的當下，我確信贏定了。我並沒有對教練們說「贏了吧」。不過，安心感在內心漾開。大概是在那一瞬間，勝敗的分界線改變了。我對自己的膚淺感到不耐，看了一眼記分板，我痛罵了自己。

為了不忘記創意巧思和努力，必須擁有一顆順境時不驕傲、逆境時不畏怯的心。為了對微小的變化敏感，我被二宮尊德「耕心田」的教誨吸引。

二宮尊德說，我們所在世界的所有荒廢─雜草叢生，土地荒蕪的狀態─皆起因於內心乾枯或頹廢。

倘若如此，我們該怎麼做才好？

要耕心田。

內心和田地一樣，若不耕作，就會龜裂，營養不足。

能以乾涸的心，溫柔地對待別人嗎？會想對別人伸出援手嗎？比起和鄰居分享水，應該會想先解自己的渴。溫柔和體恤的心情不會擴大。

我望向維護得漂亮的球場，心想：「耕心田是這麼一回事啊。」這就好比在在播種作物之前，也需要耕翻黑土，去除凹凸不平之處。