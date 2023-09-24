居上位者最好不要嫻熟特定領域？經典賽冠軍教頭這樣說

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所有居上位者，不宜有擅長的領域，不該有專業領域。 すべて上に立つ者は、得意な方面があることが良くない。専門分野を持つべきではない

這是江戶中期的儒學家─荻生徂徠的名言。

我就任火腿隊總教練的第一年，在日本大賽中敗給了讀賣巨人隊；第二年在太平洋聯盟以最後一名告終；第三年在高潮系列賽的決賽輪，以些微之差輸給了福岡軟銀鷹隊。

我擔任總教練，所以如果球隊不能贏球──原本就不強大的自信，歷經一次又一次系列賽，變得愈來愈弱小。軟弱潛入內心，我憑一己之力無法驅趕。

此時，我遇見了這句話。荻生徂徠是獲得德川第八代將軍──吉宗公信任之人，他說：「若是嫻熟某個領域，縱然不驕傲自大，看輕別人、不肯採納他人意見乃是人之常情。為了能夠坦然接受下位者的意見，最好不要嫻熟某個領域。」

假設我潛心研究打擊。一位打擊教練問我：「這樣的建議能糾正這位選手的打擊問題嗎？」縱使我回答：「是的，這是個好建議。」但在我腦子裡某個角落想的卻是：「不！不是這樣的。」我無法避免想要運用自己努力學習到的理論，很可能會不自覺地開口提出意見。我沒有意識到自己是自我中心的，無意間侵犯了教練的領域。

教練有各自的想法，而任命教練的不是別人，正是我自己。

既然如此，我就該信賴他們，交給他們處理。我該做的不是出一張嘴，而是確實採納教練的話，判斷那麼做是否恰當。

我總是告訴教練們：「你們比我熟知棒球，所以我請你們在這裡工作。」我並不是在貶低自己，也不是在吹捧他們，而是就客觀的事實，如此認為。我會毫不遲疑地聽取教練的意見。

話雖如此，我不會完全交給教練決定。我會下最終的判斷，不斷學習替那個判斷背書的知識。此外，我不會將學到的知識盲目運用，而是僅限提供「另一種觀點」。

換句話說，就是事先累積基礎。棒球有正確的投法及打法，但是什麼程度以下是「基礎」，什麼程度以上為「應用」呢？

基礎和應用之間的界線，會隨著時代而變化。在二十世紀和二十一世紀，職棒和商業都改變了，基礎的部分也必須升級才對。

在我成為總教練後，開始對於「正確」的事，進一步抱持疑問。說不定一般人認為正確之事，其實愈不正確；反對意見多的方法，說不定才是年開始，我試著學習不去瞭解什麼是正確的，而是試著自問「是否有更好的方法？」

職棒是強者聚集的世界。如同字面上的意思，強者是指「強大的人」、「能幹的人」。偉大打者、知名投手的意見具有分量，具有令聽者遵從的力量。

不過，若說這是否適用於所有選手，倒不盡然。

江戶時代的俳諧師─松尾芭蕉說：「松的事向松學習，竹的事向竹討教。」它的意思應該是，不能不懂裝懂。容易迷失自我時、下決斷遲疑時、球隊未能交出成果時，我會重新思考荻生徂徠的名言。