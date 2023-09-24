營業用車輛牌照稅 10月1日開徵

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112年營業用車輛下期使用牌照稅，將於10月1日開徵，繳納期限至10月31日截止，財政部表示，納稅義務人應於期限內繳納，如遺失或尚未收到繳款書，可儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關，或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發。

依使用牌照稅法規定，機動車輛應就其車種，按汽缸總排氣量或其他動力劃分等級的稅額表，課徵使用牌照稅，營業用車輛於每年4月1日及10月1日分兩次平均徵收。

依使用牌照稅法第25條及稅捐稽徵法第20條規定，交通工具所有人或使用人未於規定繳納期間內繳清稅款者，每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金，最高可加徵10％，逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。

財政部表示，逾期未完稅車輛在滯納期滿後使用公共道路經查獲者，將依使用牌照稅法第28條第1項規定，處應納稅額1倍以下罰鍰，因此籲請納稅義務人於期限內繳納，以免受罰。

為方便繳稅，財政部也提供多元化繳稅管道，納稅義務人可登入地方稅網路申報作業網站，利用工商／金融憑證或統一編號加車號，直接線上查繳稅款。此外，也可以持繳款書至代收稅款金融機構（但郵局不代收）以現金或票據繳納。

稅額新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期存款帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。

納稅義務人還可使用行動裝置，掃描繳款書上QR-Code，連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的App繳稅。

今年比較特別的是，7月1日起各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款（或長期約定轉帳繳納通知）歸戶服務，納稅義務人於開徵兩個月前，向車籍所在地地方稅稽徵機關申請，可就同一直轄市、縣（市）轄區內全部車輛（目前限五輛）進行繳款書歸戶，申請後不必重複申請。