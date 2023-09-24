美國8月PCE 估年增3.5％

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美國官方本周將發布多項經濟數據，其中以29日（周五）公布的8月個人消費支出（PCE）物價指數最受關注，這是美國聯準會（Fed）用來衡量通膨變化的重要指標。分析師預估，美國8月PCE年增率估升至3.5％，增幅略高於7月的3.3％。

金融投資網站TradingEconomics近日調查分析師預期，美國8月PCE物價指數預估月增0.4％、年增3.5％。排除波動劇烈的食品與能源項目後，8月核心PCE估月增0.2％、年增3.9％。

美國商務部8月31日公布數據顯示，7月PCE月增0.2％、年增3.3％。扣除食品與能源項目後，7月核心PCE月增0.2％、年增4.2％，年增率與一年前的7％高點相比已大幅回落。

儘管近日汽油價格飆漲，但美國如今通膨率僅為一年前的一半。鑒於經濟強勁程度優於多數人預期，投資人與Fed可能需要等待更長時間，才能看到通膨回落至長期可接受的水平。

聯博資產管理公司（AllianceBernstein）首席經濟學家溫諾格雷（EricWinograd）表示：「很明顯地，整體通膨與核心通膨都在下滑，但要降至Fed設定的2％目標仍需要一段時間。」聯博預估，美國通膨率今年或甚至明年初都不會降到2%水平。

溫諾格雷指出，如果核心通膨如Fed預期地持續下滑，那利率就會維持在現今水平不動。但要是核心通膨月增率開始回升（雖然不太可能），那可能促使Fed考慮調高利率因應。