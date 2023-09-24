陸握價格主導權 台IT面板廠失優勢 友達、群創轉型找出路

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在掌握7成電視面板市占率後，中國廠商主導價格將成常態，台灣面板廠的轉型升級計畫不能停下腳步，友達、群創如何因應？

《財訊》報導指出，據IDC（國際數據資訊）最新調查，全球大尺寸面板7月的出貨占比，京東方以32.8%穩居龍頭，其他主要供應商占比依序分別為群創13.2%、華星光電12%、惠科光電10.5%、友達、樂金各10.4%。

研究機構TrendForce也預估，京東方、華星光電、惠科光電以及中電熊貓4家中國電視面板供應商，合計在今年的全球市占率將首度突破7成；而資深研究副總邱宇彬表示，今年電視面板能有如此的漲勢，即是中國廠商主動減產進行價格的操控，未來由中國廠商掌握價格主導權將成為常態。

友達押寶微發光2極體技術

《財訊》分析，不只是大尺寸，台廠在IT面板的優勢也逐漸失去。回顧2019年，全球疫情爆發推升宅經濟需求，讓台灣兩大面板廠友達、群創接單絡繹不絕，IT面板頓時成為手上最賺錢的產品線。沒想到，中國面板廠也積極搶進，在產能供應增加以及需求反轉之下，經歷超過3季的跌價與庫存調整衝擊，IT面板已淪落為獲利條件最差的產品線。

不難發現，友達、群創近來積極為中小尺寸產能尋求出路，兩家公司的轉型升級之路，也往不同的方向前進。友達押寶Micro LED（微發光2極體）技術，儘管台中后里新廠的建廠計畫無限期遞延，但據相關設備廠商透露，友達積極在龍潭、新竹廠進行Micro LED的投資。

根據《財訊》報導，邱宇彬指出，蘋果計畫於2026年推出第1款採用Micro LED的智慧手錶，雖然這次是由德國歐司朗以及韓國樂金為Micro LED與背板的供應商，但意義重大，預期未來蘋果還會把Micro LED技術應用到手機、平板產品。

「今年是Micro LED量產元年，未來會像半導體的摩爾定律一樣，每兩年降低成本50%。」友達董事長彭双浪喊話說，長年來的布局終於開始出現效益。

TrendForce認為，友達今年量產全球首款1.39吋Micro LED手錶面板，除了首先提供給歐系精品錶大廠Tag Heuer外，其他如專業運動穿戴裝置大廠與日系手錶品牌等，也是後續有機會導入Micro LED穿戴式裝置的廠商。車載應用因為認證時間長，恐要等到2026年才會發酵。

「而反觀群創，在Micro LED的布局遠落後於友達，甚至幾乎沒有進一步的投資動作。」相關設備廠透露，群創既有的中小尺寸面板廠已經陸續轉往醫療、先進封裝以及車用面板，台南廠區剩下唯一的1座5.5.代廠也預計今年底關廠。

根據《財訊》報導，群創今年9月進行業務組織調整，分成顯示領域群與非顯示領域群，其中顯示領域群主攻面板模組，以持續提升成本良率、毛利率及穩定市占為目標。非顯示器領域群，包含已上市之睿生光電、車用面板供應商CarUX，以及新興應用領域如扇出型面板級封裝（FOPLP）。

群創宣告跨足半導體封裝

在9月7日的半導體展攤位上，群創董事長洪進揚興奮地說，投入超過7年，把最小尺寸的3.5代廠華麗轉身，打造成全世界最大尺寸的扇出型面板級封裝生產線，宣告跨足半導體封裝領域。值得一提的是，戰略合作夥伴強茂電子董事長方敏宗當天也特別出席力挺。

在經濟部技術處A+計畫支持下，群創以面板產線進行IC封裝，工研院則協助克服減少面板翹曲量，以降低封裝製程的破片與耗損率。洪進揚也表示，所開發的封裝技術適合應用於可靠度、高功率輸出的車用、功率晶片封裝產品，目前已經陸續送樣，月產能規畫1.5萬片。

《財訊》也發現，當先進封裝產能供不應求之際，群創順利搭上熱門話題，因沿用70%以上薄膜電晶體設備，已折舊完畢，具競爭力，有機會與既有半導體封裝大廠一較高下，不過由於公司預計明年底才量產，實際的貢獻度如何還要等一等。

隨著中國面板廠陸續主宰大尺寸、中小尺寸面板市場後，友達、群創將不具競爭力的產能關閉或轉型，已是大勢所趨。而即使熬過今年上半年的虧損低潮，接下來的面板價格與訂單需求挑戰仍很大。

（文／楊喻斐）

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