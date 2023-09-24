14檔雙高一低 穩中求勝

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14檔雙高一低股

台股22日終結連跌走勢，指數小幅收紅，呈現破底反揚新局面，投資專家建議，短線選股上，可挑選本益比低於大盤、高殖利率，且三大法人積極回補，買超占比高的「雙高一低」條件，包括京元電子、大聯大、至上等14檔脫穎而出，股價走勢可望穩中求勝。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，美聯準會（Fed）9月未升息但年底可能再升1碼的言論，引爆市場的調節賣壓，指數技術面整理期拉長，量縮下探年線，等待美股回穩或出現爆量長下影線為關注的指標，而近期外資賣超、投信持續加碼，預料以明年具新營運成長動能或轉機題材，籌碼相對安定的個股為多方買盤聚焦重心。

據統計，盤面上符合本益比低於19倍，現金殖利率達4％以上等條件，凸顯目前位階並未過高，且22日三大法人買超占比雙位數的個股，共有京元電子、大聯大、至上、中磊、品安、聯強、晶技、群光、鈊象、致新、南茂、宇隆、昭輝、豐藝等14檔，有望挾帶低基期及籌碼優勢，股價穩步上攻。

台新投顧副總黃文清指出，目前台股以整理機會較高，預期在量縮缺乏主流的情況下，資金將持續在低基期個股間輪動表態。

京元電受惠AI測試需求大增，下半年營收逐季走揚，投信法人續買，已連續19個交易日偏多買超，期間累計加碼3.17萬張，22日股價上漲3.89％，收在77.5元，目前本益比約17.1倍。

中磊第四季因北美5G FWA CPE需求維持高檔，搶進大型電信商供應鏈，帶動出貨成長動能。此外，印度推進建設寬頻網路基礎建設，光纖網路需求維持於高檔，進一步推升PON出貨上揚，營運展望正向。

另iPhone 15上市，可望帶動晶技第三季營運明顯加溫，AI高速運算、傳輸特性驅動頻率元件用量、產品平均售價顯著提升，挹注中期成長動能，外資、投信法人22日同步加碼，股價守穩在月線關卡之上。（相關新聞見A3）