油價高檔 汽柴油貨物稅減徵延長至年底

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西德州原油期價走勢

汽柴油貨物稅減徵延長

為持續維持國內油品價格穩定，行政院23日出手，拍板延長汽、柴油貨物稅減徵措施到年底。這已是政府減徵關鍵原物料稅負措施的第九波延長。

國際油價兩大指數22日漲跌互見，西德州原油期價收漲0.78％、報90.33美元，布蘭特原油漲多回調，小跌0.03％收93.27美元。兩大指數周線雙雙收跌，中止過去近一個月漲勢；若從油價6月12日波段低點（西德州原油價格67.12美元，布蘭特原油71.84美元）計算，至22日為止，西德州油價漲幅多達34.58％；布蘭特則上漲29.8％。

摩根大通日前公布報告指出，由於需求大於預期，加上產油國減產行動可能還未結束，預料將推升油價繼續走高，可能飆至每桶120美元。

對國內物價「漲聲」不斷，行政院原定22日召開穩定物價小組會議，因故延到23日下午召開，由行政院副院長鄭文燦主持。因應近來國際原油價格上漲，為持續減輕消費者及業者負擔，會中決議，汽、柴油貨物稅減徵措施從9月底延長一季到12月底，力求穩定民生物價。

行政院說，因應國際高原油價格，110年12月起調降汽柴油貨物稅，並於去年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降2元、柴油每公升共調降1.5元，降幅分別為29.3％、37.6％。

而原訂汽、柴油貨物稅減徵措施實施至9月底，惟受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響下，第三季以來國際油價明顯反彈。因此行政院考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，會議決議加碼延長汽、柴油貨物稅減徵措施延長至12月底。

行政院說，中油公司將降稅效益反映在汽、柴油售價上，搭配「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」雙平穩機制，持續維持國內油品價格穩定。

而這次汽、柴油貨物稅減徵措施延到年底，和進口黃小玉免徵營業稅、小麥關稅全免、冷凍牛肉進口關稅稅率減半等其他減徵關鍵原物料稅負措施「對齊」，都是實施到12月底。後續是否再延長，官員則表示，屆時會再評估。