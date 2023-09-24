陸開放房貸降息協商 上億人消費力看增

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大陸政府為提振經濟把重點瞄向房市，多項政策近期多點開花、陸續上路。其中針對已購房族群部分，中國人民銀行提出讓利措施，允許民眾自9月25日起，與貸款金融機構申請協商下調原本的房貸利率，有望大幅減輕民眾的房貸壓力。

綜合陸媒報導，人行和大陸金管總局8月31日公布「關於降低存量首套房屋貸款利率有關事項的通知」，尋求降低購房人的還貸壓力，並釋放房地產的市場活力。兩部委公告後，工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行等國有大行立刻響應，積極展開存量個人房貸利率調整工作，並公布降低存量首套住房貸款利率事項的公告。

通知內容顯示，存量首套房屋商業性個人房屋貸款的借款人，若想降低貸款利率，可以向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換原貸款；或是向承貸金融機構提出申請，直接協商變更原貸款合約約定的利率水準。

報導指出，在9月25日存量首套住房貸款利率批量調整上路前數日，已有許多借款人收到銀行發送的存量房貸利率調整訊息通知。此外，多家銀行已在手機銀行App上線「存量房貸利率調整」功能，借款人可進行相關資訊查詢。

據初步估算，大陸存量房貸利率下調後，預計多達幾千萬戶、上億居民的財務負擔可望因此下降，平均降幅約為0.8個百分點。以借款人民幣（下同）100萬元、25年期、原利率5.1％的存量房貸為例，假設房貸利率降至4.3％，借款人每年可節省利息支出超過5,000元，可顯著提升消費能力。