經部：產業鏈庫存調整延長

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近期工業生產表現

經濟部23日公布最新工業生產統計。8月工業生產指數為91.38、年減10.53％、製造業生產指數90.74、年減10.70％。經濟部表示，全球經濟復甦步調遲緩，終端市場需求持續疲軟，產業鏈庫存調整時間延長，讓工業生產與製造業生產指數雙雙寫下現15連黑、續寫最長連黑紀錄，預估全年生產指數恐會再吞連黑。

經濟部統計處副處長黃偉傑坦言「景氣反轉訊號不明顯」，包括全球通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭、美中科技爭端等不確定因素，仍持續干擾，即便高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用還在擴展，以及國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期前備貨需求挹注，預估9月製造業生產指數為85.40至89.40，年減6.4％至10.6％；第三季製造業生產指數則年減11％、12.4％。

至於今年是否有機會製造業生產指數挑戰翻正？黃偉傑指出，今年1至8月製造業生產指數年減17.10％，若要翻正，未來四個月平均單月須年增3成8至4成以上，因此，推估全年製造業生產指數恐會再度走黑。

從產業別來看，資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數為88.55，月增12.27％，年減16.78％、為連12黑，雖然有旺季效應與新品備貨潮，但與去年相比「旺季不旺」，其中最為倚賴的積體電路業年減20.24％、同為連12黑。不過，面板及其零組件業指數年增11.15％，終止連16黑，黃偉傑解釋，大尺寸面板除原有電視面板因備貨需求而增產，車用電子應用也形成新利基，可望維持正成長，但小尺寸面板則須視手機新品銷量而定。

電腦電子產品及光學製品業因雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用擴展，生產指數122.99，寫下1981年有資料以來的單月新高，年增2.83％，為連續2個月正成長。

傳統產業方面，全球景氣展望不佳，終端需求仍顯遲滯，廠商設備投資縮減，機械設備業因製造生產動能走弱，業者設備投資縮減，導致廠商接單下滑，其中半導體生產用設備及零組件、線性滑軌、電子生產設備及零組件、其他專用機械及零組件、其他通用機械及零組件等減產較多，導致年減16.65％、為連16黑。

傳產部分也還有好消息，基本金屬業則是因業者調整歲修時程而提前增產，微幅年增0.78％；汽車及其零件業因業者積極促銷，部分新車款買氣熱絡，電動大型客車受惠政府推動電動大客車示範計畫而增產，年增1.30％，結束連二個月負成長。