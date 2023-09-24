明揚受創 供應商台塑表關切

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明揚屏東廠22日發生大爆炸，雖二期新廠未損但舊廠全毀，明年營收戰力將減約50％，營收財損至少15億元，由於工廠爆炸前已經趕工的小白球成品，部分已運至外部的物流倉庫，第四季營收受衝擊的程度，可能低於市場預估，但母公司明安持有明揚52.13％股權，營運將受波及。

值得注意的是，台塑董事長林健男23日一早，特別從台北趕赴屏東關心狀況，並答應盡力幫忙給予必要協助。據了解，明揚和母公司明安都是台塑的客戶，台塑供應他們高爾夫球具的碳纖維材料。台塑表示，大家都不願意看到災害發生，會盡力協助客戶，董事長親赴現場主要是關心客戶，並表達盡力提供協助，將損害降到最低。

明揚國際屬於高爾夫球產業鏈的小白球專業代工廠，跟高球桿頭代工業務不同，因此，如果明揚下游客戶會有轉單現象，位於台南的富鐿和桃園的名珠等高爾夫小白球代工廠，可望受惠，以明揚2022年的高爾夫小白球的出貨量2,179萬打推估，2024年明揚若因舊廠產能中斷，會有1千萬打小白球的轉單機會。

業界也表示，明揚唯一的代工業務是高爾夫小白球，因此，此次屏東廠的爆炸事件，包括復盛、大田和鉅明等專業高球桿頭代工廠，不會有訂單移轉效應，因為完全屬於不同領域。

明揚董事長劉安晧23日也對此一事件提出說明。他表示，發生爆炸的工廠，是位於屏東科技產業園區的舊廠，許多原料置放於此，已因大火付之一炬，所幸災難未波及二期新廠，明揚和母公司已啟動緊急應變措施，目前以救人、慰問為第一優先工作。

據了解，明揚2022年全年營收35.98億元，舊廠營收占比從2022年的62％，降到2023年的50％左右，換句話說，舊廠付之一炬最多造成明揚全年營收35億元的一半損失，而主攻高階小白球的二期新廠未受損壞，產能可逐步拉升到50％以上。

此事件也引來法人關注，多認為明揚營收受衝擊最大的明年和後年，因燒毀的舊廠最快也要一年半，才有辦法重新整頓恢復生產，即將到來的第四季旺季，營收雖將受衝擊，但程度可能比市場預期來得小，因明揚這陣子為客戶趕工的新品訂單，多數成品已運往設在外部的物流倉庫。

不過，明揚母公司明安國際持有明揚52.13％股權，明安的財務報表屬合併財報，因此明揚的營運狀況及相關的財務損失，將反映到明安財報上。