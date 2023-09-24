政府總動員 勞部 決擴大對明安勞檢

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明揚科技爆炸死傷事件震驚社會，府院23日總動員，總統蔡英文趕赴事故現場前進指揮所，了解救災情形，並表示內政部已進行各項調查，希盡速召開災害事故調查會、啟動事故調查程序，釐清事故發生原因。行政院長陳建仁承諾，會給予消防員家屬從優撫卹。經濟部長王美花則說，初步看來業者是照規定設立，裡面擺放的物質也都有列管，工廠內原料有橡膠、黏著劑等，後續會配合內政部消防署調查，事故調查報告預計要一周時間，將會對工廠的消防和安全做檢視。

最受矚目的是勞動部因應措施，將責成各勞動檢查機構對該公司的母公司明安國際集團所有廠，於一周內完成勞動檢查，如查有違反法令規定者將予以嚴處。

社團法人台灣職業安全健康連線表示，明揚在這次工安事故前已多有違法紀錄，2021、2022年接連發生員工遭生產機具捲夾的重大職災事件，工作環境充滿橡膠粉塵與噪音，顯示該公司長期以來未落實作業場所的安全與衛生管理，多次遭主管機關裁罰。

勞動部表示，職安署及經濟部加工出口區管理處已派員了解災情，詳細災害原因刻由消防單位調查鑑定中，後續將派員會同消防單位進廠檢視，並依消防單位之火災鑑定報告結果，對雇主有違反職業安全衛生法事項者，將依法裁罰及移送地檢署偵辦。