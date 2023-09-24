零售、餐飲營收寫最強8月

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經濟部23日公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計。因全球經濟疲弱，批發業8月營業額為9,861億元，年減5％、寫下連續10個月負成長；但國內景氣正熱，零售業營業額達3,736億元，再創歷年同月新高，年增4.3％、連續24紅；餐飲業8月營業額898億元，為歷年同月新高，年增14.3％、不僅是連續16個月正成長，年增幅度更是歷年同月次高。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，批發業因通膨及升息壓力持續影響全球經濟，客戶拉貨力道仍趨保守，8月營業額為9,861億元，年減5.0％，包括機械器具、建材及化學材料批發業分別年減8.1％、14.5％及8.4％；但食品飲食及煙草業營業額1,194億元、寫下歷年單月新高，更是年增2.1％、由黑翻紅；汽機車批發業受惠新車供應量能提升，再加上民俗月落點差異，通路下單量增加，年增10.2％。

零售業8月營業額為3,736億元、歷年同月新高，年增4.3％、連續24個月正成長，因疫後民眾消費動能回升，夏季出遊以及中元節等節慶商機挹注，綜合商品零售業營業額創歷年同月新高來到1,315億元、歷年同月新高，年增8.8％、寫連18紅，汽機車零售業則是受惠新式車款熱銷以及車商促銷活動加持，營業額同創歷年同月新高、592億元，年增4.9％、連七紅。

餐飲業8月營業額898億元，年增14.3％，其中餐館業年增15.1％，因受惠暑假旺季、父親節及七夕情人節聚餐商機，以及業者展店效應挹注；外燴及團膳承包業受惠旅運需求暢旺，航空餐需求擴增，年增56.9％。

至於9月情況，由於零售及餐飲業因暑假結束，旅遊採買及聚餐頻率降溫，預期營業額將會月減，但與去年同月相比，受惠於新商場開幕，中秋節送禮與聚餐活動回流，加上業者持續推行銷活動刺激買氣，預估零售業9月營業額將來到3,643億元至3,749億元，年增3.1％至6.1％，餐飲業9月營業額為819億元至840億元，年增13.5％至16.5％。