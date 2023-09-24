ETF發燒 年底前再掀募集潮

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今年以來已掛牌的ETF

ETF投資熱度持續發燒，今年以來已有超過10檔以上新ETF掛牌，類別涵蓋國內、跨國指數股票型、債券指數股票型等各類別，廣受投資人青睞，且多家投信業者仍持續送件，今年底前還將有多檔ETF啟動募集，再添生力軍。

據統計，目前已有國泰投信發行「國泰10Y+金融債」ETF、台新投信發行「台新臺灣永續高息中小型」ETF，近期進行募集，而野村投信也將推出首檔ETF「野村臺灣創新科技50」，主打AI、電動車、半導體、5G等科技題材，並有投信業者仍在送件申請中，積極搶占ETF市場大餅。

台股ETF人氣沸騰，不但今年以來已有8檔ETF成立，整體檔數也從45檔增加至53檔，受益人數周周創新高，規模持續成長。受益人數年初至今增加逾120萬人，突破530萬人大關，來到535.86萬人，規模也從8,705.97億元成長至1.23兆元。

群益投信表示，去年市場股債齊跌，各類型共同基金規模幾乎全數負成長，僅台股ETF逆勢吸金，正好反應投資人「越跌越買」的存股心態。觀察台灣人的投資觀念，從過去賺價差轉變為到以存股為主，而投信ETF產品發行也與時俱進，由市值型、產業型到高息型，進一步推升ETF投資熱潮。

法人指出，以往投資人投資台股大多是為了賺價差，但現在也追求領息創造被動收入，最受存股族青睞的除了表現相對穩健的大型權值股之外，囊括一籃子股票、風險相對分散的ETF更逐漸成為市場顯學，開創新一代台股ETF發行風潮，無論是台股市值型、主題型或是高息型ETF都不斷有推陳出新的產品。

值得一提的是，高股息ETF戰火更延燒到「配息頻率」上，從半年配、季配到月月配的出現，顯見各家投信爭搶高股息市場的火熱程度。不過，投信法人提醒投資人，挑選ETF標的應了解其選股邏輯及過去績效，避免看到配息率或是爆高的報酬率就瘋狂買進。

其次，分散產業及風險是ETF一大特點，通常在產品設計時，都會兼顧成分股流動性，不太會買股本太小的個股，以免買了出不掉的情況。若是持有較多小型股的ETF在短時間內規模大增，相對買賣風險將提升，股價拉高不僅可能影響配息表現，連帶容易有暴漲暴跌，導致未來配息狀況不穩等問題，須留意。