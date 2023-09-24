美債ETF人氣爆棚 受益人挑戰60萬

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美升息接近尾聲，美債ETF吸金力道強勁，今年以來，市場上多檔美債ETF屢屢進行追加募集，帶動整體美債ETF規模不斷攀升至1.4兆元新高，合計受益人數已來到58.8萬人，較去年底11萬人呈現倍數增長，近期將挑戰60萬人整數大關。

9月FOMC會議如預期維持利率不變，上修利率點陣圖顯示高利率環境將維持更長時間，並於會後聲明形容美國經濟為「穩健成長」，市場消化降息門檻升高，美債各天期殖利率上揚，同步推升債券ETF買氣。

投信法人指出，相對於股利會隨企業營運狀況而有變化，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，提供不同於高股息ETF的領息選擇，現在布局債券的投資人，除了目標於眼前穩定且媲美高股息的息收外，更著眼於未來降息後所帶來的資本利得空間。

此外對比美債ETF交易熱絡程度盛況空前，中國債ETF表現則相形失色，除了受資金排擠效應，買氣明顯流向息收較高的美債ETF之外，並有經濟成長放緩等因素，導致中國債ETF規模持續萎縮，統計今年以來下市的中國債ETF就有7檔之多。

另外，目前規模最大、投資人數最多的美債ETF－元大美債20年，自2022年第四季至今投資人數成長14萬人，成長最快。